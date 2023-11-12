ميجان رايس تيك توكر أمريكية لا تؤمن بالأديان.. اعتنقت الإسلام بسبب صمود أهل غزة.. دشنت نادي للقرآن.. وأسلم المئات على يديها خلال أيام

ميجان رايس، فتاة أمريكية في العشرينات من عمرها، كانت تحب أن تنقل مشاعرها وانفعالاتها عبر التيك توك، فأصبحت "تيك توكر" مشهورة، ولها آلاف المتابعين من الوطن العربي.

ميجان رايس تيك توكر أمريكية لا تؤمن بالأديان

لم تكن ميجان رايس تنتمي لأي ديانة، فقد كانت تعرف نفسها بأنها ملحدة، لكن حدث أمر هز ميجان من الداخل، إنها الحرب الغاشية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ميجان رايس، فيتو

كان ميجان تشاهد سقوط العديد من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة شهداء، ومع ذلك كانت تسمع أهل غزة يواجهون الآلة الإسرائيلية الغاشمة وسقوط العديد من الشهداء بقول واحد "الحمد لله".

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صمود الفلسطينيين في غزة السر في اعتناقها للإسلام

صمود الفلسطينيين أمام الإبادة الجماعية واحتسابهم الشهداء الأبرياء عند الله بقول "الحمد لله"، دفع ميجان، الفتاة الأمريكية التي لا تؤمن بالأديان، لأن تسأل أصدقائها ومتابعيها عن معنى "الحمد لله"، التي تمنح الفلسطينيين طاقة الصمود في وجه الاحتلال وأمام آلة البطش الظالمة التي تعمل القتل في أهل غزة الأبرياء، فتزيدهم قوة.

التيك توكر الأمريكية الشهيرة ميجان رايس، فيتو

جاء الجواب سريعا للتيك توكر الأمريكية ميجان، حيث أكد لها متابعيها من العرب أن الطاقة التي يستمدها أهل غزة في صمودهم تكمن الإيمان والقرآن.

ميجان رايس تعلن عن إسلامها في 11 نوفمبر

لم تتردد ميجان رايس في البدء بقراءة القرآن والتعرف على معانيه، وفي يوم ١١ نوفمبر الحالي اتخذت ميجان رايس قرارها، وأعلنت ميجان اعتناقها للدين الإسلامي، بعد أن قرأت العديد من الآيات القرآنية في بث مباشر لها على التيك توك.

وقالت ميجان خلال مقاطع متداولة من بثها المباشر: "إنّ قرارها جاء بعد إعجابها بثبات وصمود الفلسطينيين في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحداث غزة الأخيرة".

التيك توكر الأمريكية ميجان رايس، فيتو

وبعد ذلك ظهرت ميجان رايس في فيديو على "تيكتوك"، وهي ترتدي الحجاب وتنطق بالشهادة، الأمر الذي دفع الآلاف من المسلمين حول العالم للتفاعل معها.

صمود أهل غزة أمام الاحتلال يثير دهشة ميجان

أثار اشهار التيك توكر الأمريكية ميجان لإسلامها اندهاش العديد من النشطاء في العالم، وخاصة أن إشهار إسلامها جاء بعد تعبيرها عن دعمها لأهل غزة، خلال أحداث الحرب الغاشمة من الاحتلال على قطاع غزة، حيث أظهرت ميجان اهتمامًا كبيرًا بقوة وصمود الفلسطينيين، وأظهرت أيضًا اهتمامًا خاصا بمدى إيمانهم وصمودهم في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

التيك توكر ميجان رايس، فيتو

تغيرت حياة ميجان بعد التعرف على صمود أهل غزة، وظهرت ميجان رايس في مقاطع فيديو تستفسر عن أسباب قوة وصمود الفلسطينيين، وتساءلت عن دوافعهم وإيمانهم الذي يظهر بشكل واضح في تصديهم للتحديات.

وبعد قراءتها القرآن الكريم أعربت عن إعجابها بالمعاني العميقة والإعجاز الذي وجدته في كلماته، وقالت إنها تأثرت وبكت بشدة عند قراءة بعض الآيات للمرة الأولى.

ميجان تثير دهشة النشطاء

أثارت حالة ميجان رايس اندهاش وتعجب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أخذوا في الكشف عن الجوانب الخفية في حياة ميجان، والتي كانت السبب في اعتناقها للإسلام.

ميجان رايس بعد ارتدائها للحجاب، فيتو

قال أحمد طارق: "ميجان رايس بدأت مبادرة لقراءة القرآن وفهمه بعد ما سألت عن إيمان وثبات أهل غزة، وأجاب الناس بقولهم أن ثبات أهل غزة بسبب القرآن، فقامت بعمل نادي للكتاب book club، وكانت بيتقابلوا فيه كل أسبوع أكثر من مرة، يقرأون سور من القرآن ويفهموها وحاليًا عليه ١٢ ألف شخص من ديانات مختلفة، بعد أن بدأت ميجان المبادرة، وأناس كثيرون اعتنقوا الإسلام ونطقوا الشهادة وبيحطوا رحلتهم فى فيديوهات رائعة على التيك توك، وعلى كل فيديو لديهم عشرات من الناس بتدخل تقول وأنا كمان قولت الشهادة!"

وعلق تامر علي قائلًا: "ميجان من كان يوم أسلمت وقالت الشهادة وطلعت لايف، ونطقتها ومئات من الناس دخلت تقول إنهم كمان أسلموا! شوف يا سيدى تدابير ربنا الخفية، شوف بيحاولوا يجهزوا على أهل غزة، ويدخل كام واحد منهم في الاسلام، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، صدقت يارب العالمين"

غزة تحررنا وهي محاصرة

أما مروة عبد الرحيم فعلقت قائلة: "غزة تحررنا وهي محاصرة، فكريًا وإنسانيًا واقتصاديًا.. ميجان رايس أسلمت، من هي ميجان.. سيدة أمريكية من أشهر التيك توكرز، وكانت سبب في قيام العديد من الغرب لأن يشترون نسخ القرآن المترجمة ويقوموا بعمل حلقات استماع وشرح وتدبر، وذلك بعد أن شاهدوا ثبات وإيمان أهل غزة، وأصبحت ميجان تقرأ القرآن لايف مع متابعيها وتفسر الآيات، وآمنت بالله وأسلمت وبسببها العديد من الأجانب أسلموا أو بيفكروا يسلموا.. لأنها بعد بداية العدوان بكام يوم دخلت تسأل، كانت عايزة تعرف سر ثبات أهل غزة وصبرهم على مصابهم وكان الجواب القرآن فقررت تبتدي تقرأه..."

ميجان رايس تحكي تجربتها، فيتو

وقال مصطفى أبو حسن: " ميجان رايس.. امريكية تيكتوكر مشهورة ملحدة لا تؤمن بأي دين، بعد بداية العدوان على غززه بكام يوم دخلت تقول انها كانت عايزة تعرف سر ثبات أهل غزة وصبرهم فالناس قالولها القرآن، بدأت تقرا القرآن، وكنت أتابعها على فترات أشوف فضولها هيوصلها لفين، من عدة ساعات شاهدتها لايف وبتنطق الشهادة "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء".. في ميزان حسنات أهل غزة ميجان دخلت الاسلام ومعها الكثير من الأمريكان، ونطقت الشهادة بمشهد يذكرني بسورة النصر: "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)"

فيديوهات ميجان وصلت لـ 4 مليون مشاهدة

وعلق صادق علي قائلًا: "بتاريخ ١١ نوفمبر ميجان رايس نطقت الشهادة وبقت مسلمة ميجان كانت لا دينية (لا تؤمن بأي إله ولا دين) وهي بتٌلقّن الشهادة بيقولها (الإسلام يَجُبُّ ما قبله)، يعني كل الذنوب والمعاصي بتاعتك اتمسحت، والنهاردة كأنك بتتولدي من جديد عملت فيديو وصل لـ 4 مليون مشاهدة وأكتر من 26 ألف تعليق، دلوقتي ميجان عملت جروب لما لقت ناس كتيره مهتمه تقرأ أكتر زيها، الجروب لتشجيع الناس ان يقروا القرآن ويتناقشوا ولو حد قادر يساعدهم في التفسير كمان يبقي في الجروب".

ميجان رايس تدشن نادي لقراءة القرآن، فيتو

أما طارق عبد الله فقال: "ميجان رايس Megan Rice سيكتب إسمها بماء الذهب... ملحدة تعاطفت مع القضية الفلسطينية.. تحب استكشاف الديانات والقراءة بدأت حملة لقراءة القرآن على تطبيق التيك توك للتعرف على الدين الذي جعل أهل غزة بهذا الثبات أمام ما يواجهونه من ظلم وطغيان وجبروت... بدون نية التحول للإسلام لأنها كانت تدين بالـ (إنسانية) على حد قولها، كانت ميجان سببا أساسيا في تعرف عدد كبير جدا من الغربيين على الإسلام ومنهم من تحول للإسلام فعليا، معظمهم من النساء... هي سبب استخدامي للتطبيق Tictok الذي كنت أحاربه.. فقط لأشجعها...".

ميجان تتعجب من إعجاز القرآن

وقالت سهيلة محمود: "ميجان رايس.. فاكرينها طلعت قالت إنها مندهشة وقرأت أربع أجزاء ومتعجبه من إعجاز القرآن، فبه طلاق وإن الإنسان يقتص كانت مندهشة جامد وعملت جروب كبير وفضلوا كلهم يقرؤوا القرآن علشان يكتشفوه مع بعض من عشر دقايق لقيتها لايف وبتنطق الشهادة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء".

ميجان رايس ونادي القرآن، فيتو

أما بيرلي فقالت: "ميجان رايس يتابعها ع التيك توك ٧٠٠ ألف، أسلمت بسبب ثبات أهل غزة بنت ظريفة لبقة أصبحت منبر دعوى".