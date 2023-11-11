نطقت الشهادتين في بث مباشر، قصة صانعة محتوى أمريكية تعتنق الإسلام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

الهجوم على غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرتكبه من جرائم ضد سكان القطاع خاصة بحق الأطفال والنساء وكبار السن، سادت حالة من التعاطف العالمي مع سكان القطاع.



تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب غزة

ومن مظاهر التعاطف، أعلنت صانعة محتوى أمريكية على موقع تيك توك، تدعى "ميجان رايس" إسلامها، وهي تقرأ القرآن الكريم في بث مباشر.



وأوضحت صانعة المحتوى الأمريكية، أن قرارها باعتناق الإسلام، جاء نتيجة إعجابها بصمود المقاومة الفسلطينية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وفي فيديو بثته على تيك توك، ظهرت التيك توكر الأمريكية وهي ترتدي الحجاب وتنطق بالشهادتين، وتفاعل معها آلاف المسلمين في أنحاء العالم.



واشتهرت ميجان رايس في الوطن العربي بتعبيرها عن دعمها لأهل غزة خلال أحداث الصراع الجاري، حيث أظهرت اهتمامًا بقوة وصمود الفلسطينيين، وأثارت اهتمامًا خاصًّا بمدى إيمانهم وصمودهم في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

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مظاهرات في أنحاء أوروبا تعاطفا مع الشعب الفلسطيني

وخلال فيديو بثته في وقت سابق تساءلت ميجان رايس، عن سبب صمود المقاومة والشعب الفلسطيني في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد قراءتها القرآن الكريم أعربت عن إعجابها بالمعاني العميقة والإعجاز الذي وجدته في كلماته، وأشارت إلى أنها بكت بشدة عند قراءة بعض الآيات للمرة الأولى.



وخرج آلاف المتظاهرون في أنحاء أوروبا فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإيقاف إطلاق النار.



وكان ذلك له تأثير واضح في القادة الأوروبيون الذين طالبوا بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبدء هدنة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.