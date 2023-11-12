الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

361 قتيلا وتدمير 162 آلية عسكرية، خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قطاع غزة،فيتو
قطاع غزة،فيتو

زعم  جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحصيلة الإجمالية لقتلاه في الحرب التي أطلقها على قطاع غزة بعدما أعلن أمس مقتل 5 من جنوده سقطوا في شمال قطاع غزة.

وبإعلانه عن مقتل 5 من جنوده أمس السبت وإصابة 6 آخرين بجروح، في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 44 قتيلا، بينما يرتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 361 قتيلا.

القتلى الخمسة لإسرائيل

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد أصيب أمس السبت 6 عسكريين بجروح خطيرة، من بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.

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تدمير 164 آلية عسكرية إسرائيلية

وبينما لم تعلن إسرائيل عن خسائرها في المعدات العسكرية خلال التوغل في قطاع غزة، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي نشر مساء أمس السبت: "وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا".

وأضاف أنهم"دمروا أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة".

واليوم الأحد، تمكنت كتائب القسام من تدمير 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية جنوب غربي غزة.

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تم تدميرها منذ بداية الاجتياح البري لغزة إلى 164 آلية، تم تدميرها كليا أو جزئيا.

وفي اليوم السابع والثلاثين للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على معظم أنحاء القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية تصديها للقوات الإسرائيلية على الأرض، كما تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف إلى سقوط أكثر من 11 ألف شهيد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على غزة ارتفع إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء يزيد على 11.100 شهيد، بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألفا آخرين".

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