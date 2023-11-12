الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة مركبة تروسيكل بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبدالجواد، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل، لاتهامه وآخر توفى، بالشروع في سرقة مركبة تروسيكل من عامل تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة بنها. 

جنايات بنها تقضي بالمؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة

قطار منوف - بنها يصدم سيارة محملة ببقرتين فى المنوفية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى م س ع 34 سنة عاطل هو وآخر توفى خلال الواقعة شرعا في سرقة مركبة تروسيكل من عامل، بأحد الطرق العامة بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، وذلك تحت تهديد السلاح النارى فرد خرطوش وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مركبة تروسيكل الخاصة بالمجنى عليه وفرا هاربين.

Advertisements

وأضاف أمر الإحالة، أنه اثناء هروب المتهمين بمركبة التروسيكل اصطدمت بشجرة على الطريق وسقطت المركبة بهم بأحد المصارف الكائنة بدائرة المركز، وتوفى المتهم الثانى كما حاز المتهم وزميلة سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخائر تستعمل على نفس السلاح طلقة واحدة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنايات بنها محافظة القليوبية مركز شرطة بنها محكمة جنايات بنها نوفي

مواد متعلقة

قطار منوف - بنها يصدم سيارة محملة ببقرتين فى المنوفية

طلاب شبان بنها ينظمون احتفالية تضامنا مع أطفال فلسطين

جنايات بنها تقضي بالمؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة

جنايات بنها: المشدد 3 سنوات لمتهمين شرعا في قتل شخص بشبين القناطر

الأكثر قراءة

حرب الشوارع مقبرة إسرائيل في غزة

وليد فواز يسخر من علاقته بفدوى عابد في مسلسل صوت وصورة

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

جمع رفات ودماء القتلى، تعرف عن منظمة زاكا الإسرائيلية ودورها في حرب غزة

بـ317 مليون يورو، الاحتلال يبيع منظومة مقلاع داوود الدفاعية لفنلندا

بلماضي يتحدث عن مواجهتي الصومال وموزمبيق ويوجه رسالة للاعبي الجزائر

لأول مرة في مصر، علاج الوسواس القهري بجراحة في المخ بالمستشفى الجامعي في طنطا

حقيقة خلاف كولر مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم السنوى في مصر خلال الـ 10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية