قطار منوف - بنها يصدم سيارة محملة ببقرتين فى المنوفية
اصطدم قطار منوف - بنها بسيارة نصف نقل تحمل بقرتين قبل أن يدخل محطة شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
وإنتقلت قوة أمنية برئاسة العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور وتبين عبور السيارة من مكان غير مخصص لذلك قبل مزلقان محطة شبرا زنجى التابعة لدائرة المركز، حيث كانت تحمل السيارة بقرتان شخصان، وذلك حال قدوم القطار من منوف متجها إلى بنها.
ونتج عن الواقعة تلفيات كبيرة بالسيارة ونفوق البقرتان وإصابة السائق وشخص أخر كان برفقته وجرى نقلهما لمستشفى الباجور التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية، ولم ينتج عن الحادث أى تلفيات بالقطار.
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