نتنياهو يكشف عن مخطط إسرائيل لقطاع غزة بعد نهاية الحرب
العملية البرية في غزة، زعم بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت،:"إذا أردنا السلام والأمن وضمان مستقبل دولة إسرائيل فيجب أن نقضي على حماس".
سعى إسرائيل تجاه غزة
وكشف نتنياهو عن نواياه السامة تجاه قطاع غزة، وأكد أن إسرائيل نسعى لسيطرة على القطاع زاعما أنه لن تكون هناك سيطرة لحماس أو السلطة الفلسطينية على القطاع.
هجوم نتنياهو علي السلطة الفلسطينية
منطقة منزوعة السلاح
وادعى نتنياهو أنه لا يهدف إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة مشيرا إلى أنه يهجف إلى جعلها منطقة منزوعة السلاح تحت سلطة أمنية".
وأعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن استعداد تل أبيب للدخول في حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.
نتنياهو يهدد حزب الله بالحرب
وأكد نتنياهو أنه حذر حزب الله اللبناني من خطورة الدخول في حرب مع جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن العدوان على غزة مستمر حتى القضاء على حماس.
وشدد نتنياهو على أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار دون إطلاق سراح الأسرى.
وطلب نتنياهو من الزعماء العرب الوقوف ضد حماس، متوجها بالشكر لأمريكا وبايدن على الدعم العسكري الكبير لإسرائيل والغطاء السياسي لها في العدوان على غزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.