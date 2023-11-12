نتنياهو عن تصريح وزير التراث بضرب غزة بقنبلة نووية: "وبخته"

غزة الآن ، في أول تعليق له عن تصريحات وزير التراث في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن توجيه ضربة نووية لقطاع غزة، وصف بنيامين نتنياهو تصريحات وزير حكومة الاحتلال، بأنه منفصل عن الواقع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس عن نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الدفاع، يوآف جالانت، وعضو مجلس الحرب الإسرائيلية على غزة "كابينيت الحرب"، بيني جانتس، أن تصريحات إلياهو غير صحيحة ومنفصلة عن الواقع.

נתניהו על ההתבטאות של השר אליהו: "הוא אמר דברים מנותקים מהמציאות שאינם משקפים את המדיניות שלנו. מניח שלא יעשה זאת שוב ואם כן - הוא לא יהיה בממשלה" pic.twitter.com/HCZw8xg3Yq Advertisements November 11, 2023

توبيخ عميحاي إلياهو

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه قام بتوبيخ عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، وعنفه، وحذره من تكرار الحديث حول هذا الأمر مرة أخرى، وإلا سيتم استبعاده من الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو.

وقال نتنياهو عن تصريح إلياهو بشأن ضرب غزة بـ" قنبلة نووية ": لقد صرح بأشياء منفصلة عن الواقع ولا تعكس سياستنا، ومن المحتمل أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى، وإذا فعل ذلك فلن يكون في الحكومة، ولقد وبخته وعنفته بهذا الشأن.

وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" المتطرف، قد صرّح، في الخامس من الشهر الجاري، بأن "أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع".

دخول مساعدات إنسانية إلى غزة

وردًا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".

كما أعرب إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وفور هذا التصريح، وفي الخامس من الشهر الجاري، سارع بنيامين نتنياهو إلى التنصل من ادعاء وزير التراث، عميحاي إلياهو، بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد.‏



مقاومة شرسة من مسلحي حركة حماس



وتواجه القوات البرية الإسرائيلية في القطاع منذ توغلها البري في 27 أكتوبر الماضي، مقاومة شرسة من مسلحي حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى، الذين يستخدمون إلى جانب الأسلحة الخفيفة قذائف محلية الصنع وقذائف "آر بي جي"، تمكنوا خلالها من تدمير آليات إسرائيلية وقتل جنود وضباط، وفق مقاطع مصورة لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، وبيانات متتالية للجيش الإسرائيلي حول مقتل وإصابة جنود.

وشنت إسرائيل بدعم أمريكي وغربي هجوما بريا وجويا مدمرا على قطاع غزة بعد أن عبر عناصر من حركة "حماس" قطاع غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية المجاورة في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين كأسرى.