الأنونيموس يعلنون الحرب على إسرائيل، ويهددون نتنياهو بكشف جواسيسه في العالم (فيديو)

الانونيموس يعلنون الحرب على إسرائيل، أعلن مجموعة الهاكرز العالمية "أنونيموس" الحرب على الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب الغاشمة التي تشنها على المدنيين العزل والأطفال في غزة، قائلين " نحن جيش لا نسامح ولا ننسى أنونيموس تعلن الحرب على اسرائيل".

إعلان الأنونيموس الحرب على إسرائيل

إعلان الأنونيموس الحرب على إسرائيل، أثار ردود أفعال واسعة وارتياح بين النشطاء، الذين يبحثون عن طريقة لإيقاف الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل على غزة، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الذي تقوم به قوات الاحتلال على قطاع غزة.

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الأنونيموس يعلنون الحرب على إسرائيل، فيتو



ووجه مجموعة الهكرز العالمية "أنونيموس" رسائل وهم يعلنون الحرب على إسرائيل، أولها رسالة للعالم ولـ بنيامين نتنياهو فقالوا: "مواطني العالم، نحن مجهولون عالميون، لدينا رسالة لبنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، لقد ظلت أعيننا اليقظة تراقب الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة تحت قيادتكم، قد أدى القصف المستمر إلى دمار لا يمكن تصوره، مع فقدان الآلاف من الأرواح البريئة، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، والعديد من الجرحى والنازحين، كمجتمع دولي نحن غاضبون من هذه التصرفات"

الأنونيموس يهددون بنيامين نتنياهو لوقف الحرب على غزة

وتابع الأنونيموس تهديدهم لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قائلين: "نحن ندعوك بنيامين نتنياهو لوقف هذه الهجمات الحمقاء على غزة فورًا، إلى إسرائيل إننا نحثكم على المطالبة بالمحاسبة من قادتكم والتحدث علنًا ضد إراقة الدماء التي لا معنى لها، أصواتكم لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي وإنقاذ حياة عدد لا يحصى من الناس، لا تجلسوا مكتوفي الأيدي بينما ترتكب حكومتكم الفظائع باسمكم، انهض وانضم إلينا في دعوتنا من أجل العدالة والسلام"

الأنونيموس يهددون نتنياهو، فيتو

كما وجهوا رسالتهم للشعب الفلسطيني قائلين: "أخيرًا للشعب الفلسطيني، أعلموا أنكم لستم وحدكم في هذا الصراع، نحن مجهولين نقف معكم، ومعًا سنحارب الطغيان والقمع الذي توجهونه يوميًا، يا أهل فلسطين دمتم أقوياء وصامدين، العالم يراقب، وسوف تسمع صرخاتكم من أجل الحرية"

🚨🔥 نحن جيش لا نسامح ولا ننسى#انونيموس تعلن الحرب على اسرائيل



💢 هل سنشاهد عملية " قرصنة" جديدة مثل عام 2013 ؟ pic.twitter.com/UEVDmY8huu — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) November 11, 2023



وقاموا بتهديد إسرائيل لبدأ الحرب عليهم في حال لم يتم إيقاف الحرب على غزة فقالوا: "يا إسرائيل لديك حتى يوم الجمعة 10 نوفمبر لوقف هذه الحملة الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين، لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم إزهاق أرواح الأبرياء، هل يجب أن تستمروا في طريق الإبادة الجماعية والقمع، سنتخذ إجراءات ردًا على تحديكم، إذا فشلتم في وقف عملكم القمعي، كونوا مستعدين لمواجهة غضب العالم الذي يطالب بالعدالة لشعب فلسطين الذي يعاني، لقد حان وقت التغيير لك يا بنيامين وحكومتك، للرد على أفعالكم ومواجهة عواقب عدوانكم المستمر على المدنيين الأبرياء في غزة"

الانونيموس يهددون بكشف جواسيس إسرائيل في العالم



وأضاف الأنونيموس "لقد بدأ وقتنا ونحن نراقب عن كثب، إذا فشلت في وقف هجماتك الهمجية، سوف نكشف عواقب استمرار الوحشية، ولن نهدأ حتى تتحقق العدالة"

الهاكرز يهددون نتنياهو، فيتو



وفي مقطع آخر حذر مجموعة الأنونيموس من كشف عملاء إسرائيل ومن أطلقوا عليهم جواسيس خدمة إسرائيل السرية في كل العالم، يوميًا إذا استمر نتنياهو في الحرب ضد المدنيين والأطفال في غزة، قائلين: "نتنياهو سنكون كوابيسك كل ليلة".

أثار إعلان الأنونيموس الحرب على إسرائيل ردود أفعال واسعة، فعلقت الإعلامية الروسية قائلة: " نحن نراقب أعمالكم الوحشية" مجموعة الهاكرز الشهيره "أنونيموس" توجه رسالة لنتنياهو لوقف العدوان على غزة، وتعلن وقوفها مع الشعب الفلسطيني"

نحن ننتظر جيش انونيموس.... اربطوا الاحزمه واستعدوا للفضيحه الكبري 😜😂😂

- اعلنت مجموعة الهاكرز "انونيموس" الحرب ضد اسرائيل، وقالوا:



"كل طفل سيقتـ.ل في #غزة سنكشف جاسوس وعميل لديكم ابتداءَ من الأحد"..✌️🇵🇸#القاضيه_يمكن 💪💃 pic.twitter.com/kNUeC8Csqk — Marwa Abd El Megiud (@el_marrwa) November 12, 2023

أقوي منظمة للهكرز في العالم تهدد إسرائيل



وردت شاهيناز عمران فقالت: "يارب يكون كلام صحيح زمن التكنولوجيا والهاكر هما ايضا يمكنهم خوض الحرب بطريقتهم"

أما بلاك كيو فقال: "نتمنى تهكير المفاعل النووي وكل اموالهم"

الهاكرز يكشفون جواسيس نتنياهو في العالم، فيتو



وقال باسم المتري "إن شاء الله يكون هذا الكلام صحيح لأن حرب الهاكرز والتكنولوجيا.اسوأ من الحرب على الأرض"

وعلق أسامة الصادوي قائلًا: "هيكشفوا جواسيسهم وحددوا كام دوله يبدأوا بها..."

ورد أودو ذي روزلتوتو قائلًا: "هؤلاء اقوى منظمة هاكرز في العالم قوتهم يمديهم يدمروا بلد كامل اسمهم انونيموس"

وقالت دجلة: "مجموعه الهاكر العالمية المعروفة أنونيموس تهدد الكيان بسبب ما تفعله الان من مجـازر بحق اهل غزه عصر جديد بأذن لله يحدث فارق العالم اليوم يتغير ليس كما هو ايام عصابات الهاجاناه اليوم الجيل الرابع للكيان يختلف عن الاول بالعقيده وقوة التأثير وحتى المجتمع الدولى تغير الغربي والعربي"

وأضافت مروة عبد المجيد " نحن ننتظر جيش انونيموس.... اربطوا الاحزمه واستعدوا للفضيحه الكبري اعلنت مجموعة الهاكرز "انونيموس" الحرب ضد اسرائيل، وقالوا: "كل طفل سيقتـ.ل في غزة سنكشف جاسوس وعميل لديكم ابتداءَ من الأحد"