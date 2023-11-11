الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحفي إسرائيلي يحرج نتنياهو على الهواء: أين عائلتك؟ ورئيس وزراء الاحتلال يرد

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي: "قلوبنا مع جميع عائلات القتلى الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية البرية بغزة بالأمس، ومن بينهم الابن البكر لصديقي الذي كان رئيس مكتبي".

 

إعادة المخطوفين

وأكمل: "أنا أحتضن كل عائلات الذين سقطوا من جنودنا، وسنعمل كل شيء من أجل أن نكون جديرين بتضحياتهم وبطولاتهم، ولن نتوقف حتى إنجاز المهمة في القضاء على حماس وإعادة المخطوفين".

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ابن صديق نتنياهو

وتابع: "أنا فقدت ابن صديقي البكر في العملية البرية بغزة، وأنهى دوره بنجاح باهر ورجل كبير ورائع، لن يكون موته بلا مقابل".
 

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ابن نتنياهو

وأحرج صحفي إسرائيلي، بينيامين نتياهو قائلًا: أين عائلتك؟، ليعلق رئيس وزراء الاحتلال:"ابني يائير جند للاحتياط في اليوم الأول للحرب، وحاول أن يأتي بالمساعدات لجيش الاحتلال.

 

وأعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو استعداد تل أبيب للدخول في حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

 

نتنياهو يهدد حزب الله بالحرب

وأكد نتنياهو أنه حذر حزب الله اللبناني من خطورة الدخول في حرب مع جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أن العدوان على غزة مستمر حتى القضاء على حماس.

وشدد نتنياهو على أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار دون إطلاق سراح الأسرى.

وطلب نتنياهو من الزعماء العرب الوقوف ضد حماس، متوجها بالشكر لأمريكا وبايدن على الدعم العسكري الكبير لإسرائيل والغطاء السياسي لها في العدوان على غزة.

 

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