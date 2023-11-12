امطار وطقس غير مستقر بالقليوبية (صور )
تعرضت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، لأمطار رعدية وطقس غير مستقر، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار على كافة الانحاء خلال الساعات القادمة.
فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.
مؤكدًا على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.
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