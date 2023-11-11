السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض أسعار السلع

محافظ القليوبية يتابع
محافظ القليوبية يتابع مبادرة خفض اسعار السلع، فيتو

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت جولة ميدانية مّفاجئة على عددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت للتأكُد من الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية ومُتابعة وفرة السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية.

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وأكد المحافظ وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البُسطاء من خلال "مُبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية" التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت لها مردود إيجابي على المواطن البسيط في ظل ما يشهدهُ العالم من أزمات إقتصادية، مُشيرًا إلى أنه يتابع بشكل مُكثف ويومي الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية وجميع الأجهزة الرقابية، لإحكام السيطرة على أسعار السلع الغذائية في المحال التُجارية والأسواق ومنافذ البيع.

وتضمنت جولة "محافظ القليوبية" المرور على عدد من السلاسل التُجارية بمدينة قليوب من بينها هايبر خير زمان والعثيم وكازيون وبيم، وفي مدينة القناطر الخيرية تم المرور على ماركت الفتح وماركت المهندسين ومحلات الجملة، والتأكُد من تواجد ووفرة أسعار ٧ سلع أساسية ضمن المُبادرة بنسب تخفيض تتراوح من ١٥ إلى  ٢٥% وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض ١٥% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

وشدد على أصحاب المحال والهايبرات بضرورة الإلتزام بأسعار المُبادرة مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين لجميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المُخالفين وغير المُلتزمين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، كما شددَّ على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن أسعار المُبادرة وجميع المُنتجات في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.
وفي ذات السياق أشار " محافظ القليوبية" إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين، موجهًا السادة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مُبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
جاء ذلك بحضور اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والأستاذ محمد جلال مساعد وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

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