السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

فوز المستشار ربيع قاسم برئاسة نادي قضاة القليوبية

المستشار ربيع قاسم،
المستشار ربيع قاسم، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة القليوبية، برئاسة المستشار أحمد بيومي، رئيس محكمة الاستئناف، فوز مجلس إدارة النادي بالتزكية برئاسة المستشار ربيع قاسم أحمد ربيع، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري.

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كما أعلنت اللجنة فوز كل من المستشارين، محمد عبد السميع أبو الخير، وحسام عبدالعزيز السيد الغاياتي، ومحمد رفاعي سليمان إبراهيم، وإسلام ممدوح محمد حشيش بمقاعد المستشارين.
 
وعلى مقاعد  القضاة فاز كل من المستشارين، يأمن محمد يوسف جمعة، وأحمد بشير أحمد عبدالعال، وهيثم محمد ابراهيم قنصوة، ومحمود محمد صلاح الدين، وأحمد السيد حسانين مبارك.

 

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وأعلنت اللجنة فوز كل من المستشارين، نصر عبد الستار عفيفي حشيش، وهاني تاج الدين السيد عمرو، وأمير محمد إبراهيم أبو العلا، وحاتم عاطف محمود نصار، وأحمد عاطف محمود إبراهيم، عن مقاعد النيابة العامة.

 

يذكر أن المستشار ربيع قاسم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادى قضاة القليوبية منذ عام 2013،  حيث فاز وقتها بالتزكية أيضا، وشهد النادي في عهده الكثير من الخدمات، من بينها إنشاء مكتب شهر عقارى بالنادي ومكاتب للرعاية الصحية، والنادي النهري للقضاة بمدينة بنها.

 

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