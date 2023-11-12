اليوم، وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف للشباب، ويتفقد مشروعات "حياة كريمة" بأسيوط

يزور حسن شحاتة وزير العمل محافظة أسيوط اليوم الأحد، لافتتاح الملتقى التوظيفي الذي تقيمه المحافظة بحديقة الفردوس، وتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من مراكز المحافظة والاطمئنان على السلامة والصحة المهنية بالشركات.

ملتقى السلامة والصحة المهنية

وأعلنت محافظة أسيوط، أن جولة حسن شحاتة وزير العمل تتضمن افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية بقاعة المدينة الرياضية بشركة أسمنت أسيوط يعقبها جولة بمجموعة شركات بتروجت للاطمئنان على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ثم حضور بيان عملي لتنفيذ خطط الطوارئ والإطفاء بشركة النيل لتسويق البترول.

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ملتقى التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب

وتتضمن جولة الوزير أيضا افتتاح ملتقى للتوظيف تنسيقًا مع 72 شركة من شركات القطاع الخاص، حيث ينعقد الملتقى، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

مركز التدريب المهني

كما يتفقد وزير العمل مركز التدريب المهني التابع للوزارة، بمنطقة بني غالب، ويجري لقاءً مع متدربين ومتدربات، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل، وعقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة الذين قامت المديرية بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما يفتتح الوزير مكتب تشغيل أسيوط، بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونيًا تماشيًا مع سياسات الرقمنة، وخطة الوزارة لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل، والتشغيل في كافة المحافظات.

وفي ختام الجولة يلتقى الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الاستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.