محافظ أسيوط يستقبل وزير العمل في المطار الدولي (صور)

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، في مطار أسيوط الدولي، وزير العمل حسن شحاتة، وذلك في بداية جولة ميدانية للوزير داخل مواقع عمل بالمحافظة.

ودارت نقاشات على هامش الاستقبال بين الوزير والمحافظ بشأن التنسيق والتعاون في ملفات مشتركة، تخص خدمات مقدمة للمواطنين على أرض المحافظة.

مديرية عمل أسيوط

وزارة العمل، فيتو

وبحسب بيان للوزارة قال على سيد مصطفى مدير مديرية عمل أسيوط إن جولة الوزير حسن شحاتة اليوم لمدة يوم واحد، يلتقى خلالها قيادات تنفيذية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمال، ونقابيين، ويتضمن جدول أعمال الزيارة، جولة في مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج..وافتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة،تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية..وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..



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ملقى توظيف الشباب

ويفتتح" الوزير" و"المحافظ" ملتقى للتوظيف، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، ينعقد بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءًا،لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة..

وزارة العمل،فيتو

كما يتفقد "الوزير" مركز التدريب المهني التابع للوزارة، بمنطقة بني غالب، ويلتقي متدربين ومتدربات، ويسلم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل، وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة من الذين قامت "المديرية"بتدريبهم، وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..

وزارة العمل،فيتو

يفتتح"الوزير " خلال الجولة "مكتب تشغيل أسيوط"، بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونيًا تماشيًا مع سياسات "الرقمنة"،وخطة "الوزارة" لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل، والتشغيل في كافة المحافظات..وفي ختام اليوم يلتقى الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي..

محافظة أسيوط

وتعتبر محافظة أسيوط من المحافظات كثيفة العمالة كونها تضم مجمعات ومواقع صناعية وإنتاجية، عديدة في مجالات البترول،و الاسمنت،والصناعات الغذائية،والهندسية،والكيماوية، والدوائية، والجلود..وبها 6 مناطق صناعية ببنى غالب، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابى بمركز أبو تيج..و مدن جديدة منها مدن: أسيوط الجديدة،و ناصر الجديدة فى الهضبة الغربية،وفي الرحاب..كما أنها من المحافظات المستهدفة من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"،الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 2 يناير 2019..

وزارة العمل،فيتو