الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة 9 عناصر واعتقال 126 متظاهرا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا

مظاهرة داعمة للفلسطينيين
مظاهرة داعمة للفلسطينيين في بريطانيا، فيتو

غزة الآن، أكدت  شرطة لندن أن 9 من عناصرها أصيبوا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية، أمس السبت، وأنها اعتقلت 126 متظاهرًا.


وقالت شرطة لندن إنها اعتقلت نحو 150 محتجًا مؤيدًا للفلسطينيين كانوا يشعلون المفرقعات، و82 متطرفا اشتبكوا مع القوات الأمنية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، مضيفة أنه أُصيب 9 عناصر من الشرطة في شارع وايتهول.

وأشارت الشرطة أيضا إلى أن الاعتقالات بدأت عندما أصابت بعض الألعاب النارية التي تم إطلاقها رجال الأمن في وجوههم.

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التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي

 ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.

 

 آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين

والأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة البريطانية 29 شخصا خلال مظاهرة داعمة للفلسطينيين في لندن بتهمة "التحريض على الكراهية".

 

وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الأحد، "حتى الآن تم اعتقال 29 شخصا بتهم تشمل التحريض على الكراهية، والإضرار بالنظام العام على أساس عنصري".


وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق، أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين احتشدوا في ميدان ترفلجار بلندن ورددوا شعارات داعمة للفلسطينيين ونصبوا بعض الخيام في الساحة، ورفعوا صور لأطفال قُتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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