أعراض التسنين لدى الأطفال، وكيفية علاجها

التسنين هو عندما تبدأ أسنان الطفل بالظهور عبر خط اللثة والذي يبدأ معظم الأطفال في الظهور في عمر 4 إلى 7 أشهر، لكن يبدأ البعض منهم في وقت لاحق بكثير، لا داعي للقلق إذا ظهرت أسنان طفلك في جدول زمني آخر، فقد يكون الأمر مختلفًا بالنسبة لكل طفل.

التسنين، فيتو

علامات وأعراض التسنين

الأعراض ليست نفسها لدى كل الأطفال، ولكنها قد تشمل ما يلي:

اللثة منتفخة ومؤلمة

الضجة والبكاء

درجة حرارة مرتفعة قليلًا

قضم أو الرغبة في مضغ الأشياء الصلبة

كثرة اللعاب، مما قد يسبب طفحًا جلديًا على الوجه

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يسعل

فرك خدهم أو سحب أذنهم

جلب أيديهم إلى أفواههم

تغيرات في أنماط الأكل أو النوم

ويمكن أن يكون التسنين مؤلمًا، لكنه لا يصيب الأطفال عادةً بالمرض ويجب اللجوء إلى الطبيب إذا كان الطفل يعاني من الإسهال أو القيء أو الطفح الجلدي على الجسم أو ارتفاع درجة الحرارة أو السعال والاحتقان لأنها ليست علامات طبيعية للتسنين، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

يجب أيضًا الاتصال بطبيب الأطفال إذا كانت لثة طفلك تنزف أو رأيت أي صديد أو تورم في وجهه.

ترتيب الأسنان

قد يختلف موعد ظهور الأسنان وكيفية ظهورها من طفل لآخر وقد يعتمد ذلك على تاريخ العائلة لكن في معظم الأحيان، تظهر الأسنان الأمامية السفلية أولًا في الفترة ما بين 6 و10 أشهر، يليها الأسنان العلوية المقابلة والاثنتان على جانبي تلك الفترة ما بين 8 و13 شهرًا، ثم يأتي بعد ذلك الاثنان على جانبي الأسنان الأمامية السفلية، ثم تظهر الأضراس الأولى بين الشهرين 10 و16، الأسنان التي أمام الأضراس الأولى تأتي بعد ذلك، والأضراس الخلفية هي آخر الأسنان التي تظهر.

وفي المجمل، سيكون هناك 20 "سنًا لبنيًا" في مكانها في نهاية المطاف، عادةً بحلول عمر 3 سنوات.

تهدئة الطفل في مرحلة التسنين

قد يحتاج الآباء إلى تجربة أشياء مختلفة لمساعدة الطفل على الشعور بالتحسن:

وضع شيء بارد في فم الطفل، مثل اللهاية الباردة، أو الملعقة، أو منشفة مبللة نظيفة، أو لعبة أو حلقة تسنين صلبة (وليست سائلة) ومبردة، وتأكدي من تنظيف ألعاب التسنين والمناشف وغيرها من الأشياء بعد أن يستخدمها الطفل.

إذا كان عمر الطفل أكبر من 6 إلى 9 أشهر، يمكنك تقديم الماء البارد من كوب الشرب أيضًا.

قم بتدليك اللثة عن طريق فركها بلطف بإصبعك النظيف، إذا لم تظهر الأسنان بعد، يمكن ترك الطفل يقضم إصبعك، وإذا كنت ترضعين طفلك، فحاولي غمس أصابعك في الماء البارد وتدليك لثته قبل كل رضعة فقد يمنعهم ذلك من العض أثناء الرضاعة.

العلاجات التي يجب تجنبها

لا تضع أبدًا أي شيء في فم طفلك غير معتمد خصيصًا للمساعدة في تهدئة التسنين، حتى أن بعض المنتجات التي توصف بأنها عضاضات أو أدوات مساعدة في التسنين ليست خيارات آمنة، بما في ذلك:

مليئة بالسائل الذي يمكن أن يتمزق وينسكب

مصنوعة من مادة قابلة للكسر، مثل البلاستيك، مما قد يؤدي إلى الاختناق

تكون صلبة ومتجمدة، وقد تكون قاسية جدًا على فم الطفل

سبب آخر يجب الانتباه إليه بشأن المواد المستخدمة في صناعة العضاضة:

يمكن أن يكون بعضها مصنوعًا من مواد ضارة، مثل الرصاص، ابحث عن تلك المصنوعة من المطاط.

التسنين، فيتو

كيفية العناية بأسنان الطفل الجديدة

نظافة الفم الجيدة مهمة، حتى قبل أن يكون لدى الطفل أسنان:

حتى تبدأ الأسنان في الظهور، نظفي لثة الطفل بقطعة قماش مبللة أو قطعة شاش مرة واحدة على الأقل يوميًا.

بمجرد ظهور أسنان، نظفي فم طفلك بنفس الطريقة مرتين على الأقل في اليوم، بعد الرضاعة هو الوقت المناسب لذلك.

بعد عيد ميلادهم الأول، يمكنك البدء في استخدام فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات مع الماء وكمية صغيرة من معجون الأسنان الذي لا يحتوي على الفلورايد، ويمكن أيضًا البدء باستخدام الخيط بين أسنانهم.

ويجب أن يرى الطفل طبيب أسنان الأطفال عند ظهور السن الأول، أو في موعد لا يتجاوز عيد ميلاده الأول.