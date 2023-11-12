أعراض ارتجاج الدماغ لدى البالغين والأطفال

يُطلق على النوع الأكثر شيوعًا والأقل خطورة من إصابات الدماغ المؤلمة اسم الارتجاج، وغالبًا ما يحدث الارتجاج بسبب ضربة مباشرة مفاجئة أو ارتطام بالرأس.

أسباب ارتجاج الدماغ

يتكون الدماغ من الأنسجة الرخوة، والتي يتم حمايتها بالسائل الشوكي ومغطى بالقشرة الواقية للجمجمة، وعندما تتعرض لضربة أو ارتطام برأسك ويمكن أن يؤدي التأثير إلى هز الدماغ في بعض الأحيان، يؤدي حرفيًا إلى التحرك في الرأس ويمكن أن تسبب إصابات الدماغ المؤلمة كدمات وتلفًا للأوعية الدموية وإصابة الأعصاب.

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ارتجاج الدماغ، فيتو

والنتيجة هي أن الدماغ لا يعمل كما ينبغي، وإذا تعرض الشخص لارتجاج في المخ، فقد تضطرب الرؤية وقد يفقد التوازن أو قد يفقد الوعي.

وبعض الأشياء تزيد من خطر الإصابة بارتجاج، بما في ذلك:

السقوط، خاصة عند الأطفال وكبار السن

عدم وجود معدات السلامة المناسبة أو الإشراف على الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.

حوادث السيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية وغيرها من الحوادث التي تسبب ضربة في الرأس

التعرض للضرب أو الضرب بأداة ما أو أي إساءة جسدية أخرى

ارتجاج في وقت سابق

بخلاف الضربات المباشرة على الرأس، يمكن أن تحدث الارتجاجات بسبب أجسام غريبة، فيمكن أن يصاب الشخص بشيء ما، مثلًا أثناء مباراة رياضية أو تصاب بإصابات في الرقبة.

الارتجاج الرياضي

في كل من الرياضات التي تتطلب احتكاكًا أو عدم الاحتكاك، يتعرض الرياضيون لخطر الإصابة بالارتجاجات، أعراض الارتجاج الرياضي هي نفس أعراض أي نوع آخر من الارتجاج ولكن إعادة الرياضي إلى اللعبة مبكرًا قد يكون أمرًا خطيرًا ويؤدي إلى زيادة فرصة الإصابة بارتجاج آخر.

إذا تعرضت لارتجاج ثانٍ، فقد يزيد ذلك من صعوبة الشفاء وقد يكون لدى اللاعب آثار طويلة المدى مثل الصداع المزمن أو صعوبات التعلم، وفقًا لموقع "WebMD" الطبي.

أعراض الارتجاج

قد يكون من الصعب تشخيص الارتجاجات، على الرغم من أنه قد يكون لدى الشخص جرح أو كدمة مرئية في الرأس، إلا أنه لا يمكنك رؤية الارتجاج، وقد لا تظهر علامات الارتجاج لمدة أيام أو أسابيع بعد الإصابة، وتستمر بعض الأعراض لمدة ثوانٍ فقط والبعض الآخر قد يستمر.

وتوجد بعض الأعراض الجسدية والعقلية والعاطفية الشائعة التي قد يظهرها الشخص بعد الإصابة بالارتجاج، وتشمل علامات إصابات الدماغ المؤلمة ما يلي:

الارتباك أو الشعور بالدوار

كلام غير واضح

الغثيان أو القيء

صداع

مشاكل في التوازن أو الدوخة

عدم وضوح الرؤية

حساسية للضوء

الحساسية للضوضاء

التباطؤ في الحركة

رنين في الأذنين

التهيج أو تغيرات سلوكية أو شخصية أخرى

صعوبة في التركيز

فقدان الذاكرة

التعب أو النعاس

فقدان الوعي

النسيان مثل تكرار نفسك

بطء الاستجابة للأسئلة

مشاكل في النوم

اكتئاب

مشاكل في التذوق أو الرائحة

الارتجاجات عند الأطفال

نظرًا لكبر حجم رؤوس الأطفال مقارنة ببقية أجزاء الجسم، فإن الأطفال الصغار يصابون بارتجاجات في كثير من الأحيان، وعندما يدخل الأطفال مرحلة المراهقة، فإنهم يعانون من زيادة سريعة في الطول والوزن وكلا الأمرين يجعلهم أكثر عرضة للحوادث من البالغين.

وإذا كان الطفل يعاني من أعراض الارتجاج، فيجب على شخص بالغ مراقبته خلال الـ 24 ساعة الأولى والا تعطيه أدوية، بما في ذلك الأيبوبروفين أو الأسبرين، التي قد تسبب النزيف، للطفل دون التحدث إلى الطبيب أولًا.

من المهم أن تراقب عن كثب التغيرات السلوكية أو العلامات الأخرى للارتجاج، فقد لا يتمكن الأطفال الصغار، على وجه الخصوص، من إيصال ما يشعرون به بشكل كامل، وتشمل أعراض الارتجاج عند الأطفال ما يلي:

صداع

الدوخة

مشاكل في التوازن

اضطراب في المعدة أو القيء

تعب

الحساسية للضوء أو الضوضاء

التشوش الذهني أو بطء التفكير

مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو التركيز

الشعور بالغضب أو الحزن أو العصبية أو الانفعال أكثر من المعتاد

مشاكل في النوم.

ارتجاج الدماغ لدي الأطفال، فيتو

الارتجاجات عند الرضع

قد يكون من الصعب اكتشاف علامات الارتجاج لدى الرضيع أو الطفل الصغير لأنهم لن يكونوا قادرين على إخبارك بما يحدث، لذلك عليك أن تكون أكثر يقظة حيث تتشابه أعراض الارتجاج عند الأطفال الصغار والرضع مع أعراض الارتجاج عند الأطفال، ولكن انتبه أيضًا إلى:

تغيرات في أنماط النوم أو الأكل

عدم إظهار الاهتمام بألعابهم المفضلة

عدم الثبات

التحديق

إذا كانوا قادرين على التحدث، فتكون كلماتهم غير واضحة

فقدان الوعي

خاصة عند الأطفال، يبكون دون القدرة على مواساتهم

وايضا عند الرضع، لا يرضعون أو يأكلون

العواطف المتطرفة

الارتباك أو الهاء

عدم القدرة على تشكيل مهارات جديدة، مثل التدريب على استخدام المرحاض

كدمات كبيرة أو نتوءات في الرأس في أماكن أخرى غير الجبهة.