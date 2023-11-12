الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية

الدوري الإسباني، حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره فالنسيا بنتيجة 5\1 من المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

سجل الهدف الأول لـ ريال مدريد اللاعب داني كارفخال في الدقيقة 3 عن طريق تصويبة صاروخية على الطائر بقدمه اليسرى، وسجل الهدف الثاني لمدريد اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 42.

ثم أحرز فينيسيوس جونيور هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 49 وجاء بتسديدة قوية من فينسيوس على حدود منطقة الجزاء.

Advertisements

وجاء هدف ريال مدريد الرابع بخطأ فادح من حارس فالنسيا بعد تمريرة تصل لرودريجو ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك بهدف رابع للريال في الدقيقة 50 من المباراة.

وجاء هدف ريال مدريد الخامس بعد انطلاقة من رودريجو ليصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتهتز الشباك في الدقيقة 84.

وجاء هدف فالنسيا الأول بعد تمريرة عرضية ويقابلها هوجو دورو بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتهتز الشباك في الدقيقة 88.

ترتيب ريال مدريد بالدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنجي 32 نقطة من 13 مباراة، بينما فالنسيا في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فالنسيا في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني “الليجا”.

في حراسة المرمى: أندري لونين

في خط الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي.

في خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور – براهيم دياز.

وكان نادي ريال مدريد، أعلن عصر امس السبت، غياب لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام عن المشاركة في مواجهة فالنسيا الليلة، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.

ريال مدريد يعلن غياب نجمه أمام فالنسيا

وقال ريال مدريد خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخرًا، وسيغيب عن لقاء الليلة ضد فالنسيا".

وكان بيلينجهام قد تعرض للإصابة في الكتف، في مواجهة رايو فاليكانو الجولة الماضية بالليجا، لكنه أكمل المباراة حتى النهاية.

وتواجد الإنجليزي على دكة البدلاء خلال الانتصار بثلاثية نظيفة في مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

في حين تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوزه في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.

ويلعب ريال مدريد، اليوم السبت، مع فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ13 من الليجا.

ملعب سانتياجو

وسيبدأ ملعب سانتياجو برنابيو في جني المزيد من الأموال وليس فقط لكرة القدم، من خلال الحفلات، بالإضافة إلى الاستغلال التجاري لبعض المناطق، ستجعل من الممكن زيادة الدخل.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يؤكد أن تطور الدخل سيعتمد قبل كل شيء على إعادة افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو، المقرر في نهاية 2023.

وكل هذا يؤدي إلى تقدير أن دخل الملعب في 2023/2024 سيرتفع بشكل كبير مقارنة بالإيرادات الحالية.

ويثق مجلس إدارة ريال مدريد في أن الربح لن يضيع، رغم أنه يتوقع أن يعتمد تطور الدخل قبل كل شيء على إعادة افتتاح الملعب، وستتم ترجمة الزيادة في الدخل أيضًا إلى الزيادة اللاحقة في نفقات التشغيل المتعلقة بتشغيل الملعب.

وتبلغ القيمة الصافية لريال مدريد 558 مليون يورو، منها 128 مليون يورو حتى 30 يونيو 2023، وهذا لا يعني أن هذه الأموال سيتم استخدامها في التعاقدات كما يرغب المشجعون، وهي أموال يحتفظ بها النادي جزئيًا لمعالجة الحوادث المحتملة غير المتوقعة.