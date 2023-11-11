أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، أعلن كارلو أنشيلوتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فالنسيا في المبراة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة 10 مساء، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني “الليجا”.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

في حراسة المرمى: أندري لونين

في خط الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي

في خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي

في خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور – براهيم دياز

وكان نادي ريال مدريد، أعلن عصر اليوم السبت، غياب لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام عن المشاركة في مواجهة فالنسيا الليلة، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.

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ريال مدريد يعلن غياب نجمه أمام فالنسيا

وقال ريال مدريد خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخرا، وسيغيب عن لقاء الليلة ضد فالنسيا".

وكان بيلينجهام قد تعرض للإصابة في الكتف، في مواجهة رايو فاليكانو الجولة الماضية بالليجا، لكنه أكمل المباراة حتى النهاية.

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وتواجد الإنجليزي على دكة البدلاء خلال الانتصار بثلاثية نظيفة في مواجهة سبورتنج براجا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، بينما فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وسيبدأ ملعب سانتياجو برنابيو في جني المزيد من الأموال وليس فقط لكرة القدم، من خلال الحفلات، بالإضافة إلى الاستغلال التجاري لبعض المناطق، ستجعل من الممكن زيادة الدخل.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يؤكد أن تطور الدخل سيعتمد قبل كل شيء على إعادة افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو، المقرر في نهاية 2023.

وكل هذا يؤدي إلى تقدير أن دخل الملعب في 2023/2024 سيرتفع بشكل كبير مقارنة بالإيرادات الحالية.

ويثق مجلس إدارة ريال مدريد في أن الربح لن يضيع، رغم أنه يتوقع أن يعتمد تطور الدخل قبل كل شيء على إعادة افتتاح الملعب، وستتم ترجمة الزيادة في الدخل أيضًا إلى الزيادة اللاحقة في نفقات التشغيل المتعلقة بتشغيل الملعب.

وتبلغ القيمة الصافية لريال مدريد 558 مليون يورو، منها 128 مليون يورو حتى 30 يونيو 2023، وهذا لا يعني أن هذه الأموال سيتم استخدامها في التعاقدات كما يرغب المشجعون، وهي أموال يحتفظ بها النادي جزئيًا لمعالجة الحوادث المحتملة غير المتوقعة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، ويملك الميرنجي 29 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن جيرونا المتصدر.

في حين تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوزه في أول 4 جولات ليحصد 12 نقطة.

ويلعب ريال مدريد، اليوم السبت، مع فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ13 من الليجا.