بيريز: هذا اللاعب سيصبح أسطورة ريال مدريد ولن ننسى كريم بنزيما

تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مع أعضاء الجمعية العمومية في الميرنجي بشأن وضع فريق الكرة.

تصريحات فلورنتينو بيريز

وقال بيريز، في تصريحات خلال الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد: "أقول دائما إن رئاسة أكبر مؤسسة رياضية في العالم شرف كبير، وأود أن أشكركم على ثقتكم. إنها مسؤولية هائلة، لأنها تتطلب الإخلاص لقيمنا".

وأضاف: "نحن أكبر مؤسسة رياضية، لدينا 500 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي. إننا نصل إلى كل مكان وهذه مسؤولية".

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وتابع: "لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا 5 مرات في 9 مواسم وبلغنا نصف النهائي في الموسم الماضي.. لا ينبغي لأحد أن يشكك في أننا سنحاول مرة أخرى هذا العام".

وواصل: "لا أحد يكتفي في ريال مدريد بما حققناه.. هذا الفريق الذي لدينا بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يمثل بطريقة مثالية قيم الميرنجي".

أسطورة ريال مدريد في المستقبل

وأكمل: "لدينا فريق هو نتاج التخطيط لسنوات. مزيج الخبرة والشباب. هذا العام وقعنا مع بيلينجهام، الذي من المتوقع أن يكون له تأثير جذري ويصبح أسطورة في الريال. لقد استعدنا فران جارسيا وخوسيلو، وكذلك إبراهيم دياز الذي كان واحدا من أفضل اللاعبين في إيطاليا".

وأردف: "كما وقعنا مع جولر أصغر لاعب يسجل مع تركيا، وكيبا حارس المرمى الذي خاض أكثر من 100 مباراة في البريميرليج، ومع هؤلاء اللاعبين، بالإضافة إلى التجديدات الأخيرة لكامافينجا وفالفيردي ورودريجو وفينيسيوس سنواصل تحقيق أحلام الجماهير".

واختتم: "أود أن أذكر أيضا بنزيما.. (عزيزي كريم، لن ننسى أبدا ما قدمته والقصة الرائعة التي كتبتها مع نادينا).. إنه لاعب فريد ولا يمكن تكراره، كما أنه حاصل على الكرة الذهبية.. شكرا له".