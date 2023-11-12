اليوم، انطلاق الحملة القومية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة تجريبية ببنها

أعلنت محافظة القليوبية، عن انطلاق الحملة القومية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة مصطفى كامل التجريبية بمدينة بنها، اليوم الأحد، بمنطقة الفلل بمدينة بنها.

تأتي الحملة في ضوء تفعيل مبادرة الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس القليوبية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم"، لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالقليوبية.

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توفير كافة الخدمات الطبية للطلاب

يخضع الطلاب المكتشف إصابتهم للفحص والتحاليل المكثفة عقب ثبوت إصابتهم بأي من الأمراض محل المسح، مشيرة إلى أن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية للطلاب على نفقة التأمين الصحي.

في سياق آخر، أكدت وزارة الصحة فحص ٦٢,٥ مليون مصري لاكتشاف التهاب الكبد الفيروسي C ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة.

كما أكدت وزارة الصحة تقديم خدمات صحية مميزة في مبادرات رئيس الجمهورية للعناية بالصحة العامة بدايةً من الكشف وحتى المتابعة والعلاج بالمجان.

مصر مرشحة للحصول على الإشهاد الدولي

جدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن مصر مرشحة للحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية، في التعامل مع الفيروسات الكبدية.

وقدمت مصر نموذجًا في المبادرة الرئاسية لـ"القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية" التي انطلقت في 2018، حيث أثبتت أن المسح المجتمعي لعدد من الأمراض ليس مستحيلًا، من خلال إجراء الفحص بتقنية الكواشف السريعة لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان في فترة لم تتجاوز 7 أشهر.

وأشارت وزارة الصحة إلى التوسع في البرامج الملحقة بالمبادرة، لتشمل استمرار حملة الكشف المبكر عن فيروس “سي” لطلاب المدارس، وتم من خلالها فحص 4 ملايين و789 ألفا و420 طالبًا فوق سن 12 عامًا، منذ 2019، بالإضافة إلى برامج مسح نزلاء السجون، ومسح مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، فضلًا عن إجراء المسح لمرضى فيروس نقص المناعة المكتسبة