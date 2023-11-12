الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

اليوم، انطلاق الحملة القومية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة تجريبية ببنها

الحملة القومية للكشف
الحملة القومية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، فيتو

أعلنت محافظة القليوبية، عن انطلاق الحملة القومية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة مصطفى كامل التجريبية بمدينة بنها، اليوم الأحد، بمنطقة الفلل بمدينة بنها. 

فوز المستشار ربيع قاسم برئاسة نادي قضاة القليوبية

أوقاف القليوبية تفتح مسجد عرب الشراقوة بعد تجديده بتكلفة مليون جنيه

تأتي الحملة في ضوء تفعيل مبادرة الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس  القليوبية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم"، لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالقليوبية. 

Advertisements


 

 توفير كافة الخدمات الطبية للطلاب 

يخضع الطلاب المكتشف إصابتهم  للفحص والتحاليل المكثفة عقب ثبوت إصابتهم بأي من الأمراض محل المسح، مشيرة إلى أن الدولة توفر كافة الخدمات الطبية للطلاب على نفقة التأمين الصحي.

في سياق آخر، أكدت وزارة الصحة فحص  ٦٢,٥ مليون مصري لاكتشاف التهاب الكبد الفيروسي C ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة.

كما أكدت وزارة الصحة تقديم  خدمات صحية مميزة في مبادرات رئيس الجمهورية للعناية بالصحة العامة بدايةً من الكشف وحتى المتابعة والعلاج بالمجان.

مصر مرشحة للحصول على الإشهاد الدولي

جدير بالذكر، أن مصر حققت نجاحًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن مصر مرشحة للحصول على الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية، في التعامل مع الفيروسات الكبدية.

وقدمت مصر نموذجًا في المبادرة الرئاسية لـ"القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية" التي انطلقت في 2018، حيث أثبتت أن المسح المجتمعي لعدد من الأمراض ليس مستحيلًا، من خلال إجراء الفحص بتقنية الكواشف السريعة لأكثر من 60 مليون مواطن بالمجان في فترة لم تتجاوز 7 أشهر.

وأشارت وزارة الصحة إلى التوسع في البرامج الملحقة بالمبادرة، لتشمل استمرار حملة الكشف المبكر عن فيروس “سي” لطلاب المدارس، وتم من خلالها فحص 4 ملايين و789 ألفا و420 طالبًا فوق سن 12 عامًا، منذ 2019، بالإضافة إلى برامج مسح نزلاء السجون، ومسح مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، فضلًا عن إجراء المسح لمرضى فيروس نقص المناعة المكتسبة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

١٠٠ مليون صحة الرئيس عبدالفتاح السيسي طلاب المرحلة الابتدائية مبادرات رئيس الجمهورية مبادرة ١٠٠ مليون صحة منظمة الصحة العالمية

مواد متعلقة

الصحة تحذر من جلسات البخار للأطفال لهذا السبب

الصحة: إنشاء مقر جديد للمعامل المركزية بمدينة بدر وفق الأكواد العالمية

بسبب نفاد الوقود، الصحة الفلسطينية تعلن وقف جميع أجهزة مجمع الشفاء الطبي في غزة

وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 46 مليونا و811 ألف خدمة مجانية للمواطنين

الأكثر قراءة

الأرصاد: بروق وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

عمرو أديب يفجر مفاجأة: فيه دول مستعدة لاستقبال الفلسطينيين ليست من بينها مصر والأردن (فيديو)

بعد شهر من الحرب الإسرائيلية.. فخ الهدنة.. خطة إسرائيلية أمريكية لتسوية القطاع على نار هادئة

إيهاب الكومي: اختيارات فيتوريا لا دخل للاتحاد بها ولا أزمة من استياء الزمالك

"ليلة الدموع"، حفل جديد في موسم الرياض 16 نوفمبر

في كمين محكم، شاهد كيف أوقعت المقاومة الفلسطينية جنود الاحتلال في فخ ألغام

استشهاد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل

مخاوف من تفجير إرهابي، شكوك حول الجاني في حادث انقلاب قطار بروسيا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد حظر بضائعها، تركيا تقرر مقاطعة أنظمة مالية مؤيدة لإسرائيل

نطقت الشهادتين في بث مباشر، قصة صانعة محتوى أمريكية تعتنق الإسلام بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

صور من إبداعات التشكيلية غادة الكندري بمعرضها الجديد "مترو 23"

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر مساء اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد ارتفاع التضخم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية