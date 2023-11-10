الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

أوقاف القليوبية تفتح مسجد عرب الشراقوة بعد تجديده بتكلفة مليون جنيه

وكيل اوقاف القليوبية
وكيل اوقاف القليوبية خلال الافتتاح، فيتو

افتتح الشيخ  صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية مسجد التقوى بعرب الشراقوة مركز شبين القناطر وذلك بعد إضافة مساحة مجاورة له وتوسعته وعمل صيانة وترميم بالكامل من الداخل والخارج وفرشه بالكامل بالسجاد الجديد حوالي 400 متر من وزارة الأوقاف وبلغت التكلفة الإجمالية مليون جنيه. 

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وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في بيان له أنه خلال الافتتاح ألقى خطبة الجمعة والتى تناولت موضوع 
(الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها) حيث أوضح  أن الجوانب الإنسانية التي بها يتم تعمير الأكوان نادى بها الشرع الحنيف في قوله  (يا أيها الناس إنا خلقناكم  من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ).

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وأهتم الشرع الشريف بإرسال الرسل للحفاظ على هذه الجوانب والأبعاد الإنسانية ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )  وكان التوجيه النبوي لجيش المسلمين عند القتال ( لا تقتلوا طفلا. لا تقتلوا امرأة. لا تقتلوا شيخًا عجوزًا. لا تقتلوا راهبًا. لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا زارعًا )
وأوضح أن هذه المعاني النبيلة والأبعاد الإنسانية إذا فقدت وغابت ستؤدى إلى الوقوع فى محيط الإرهاب وأمواجه القبيحة سواء من الدول أو الجماعات.
جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين  الذين عبروا عن سعادتهم  بالاهتمام بالمساجد داخل القرى الصغيرة بما يؤكد اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف بجميع المشروعات سواءً  فى المدن أو القرى.

وفى نهاية اللقاء أعلن الجميع تضامنهم ووقوفهم خلف قيادتهم الواعية الرشيدة وموافقتهم على جميع الوسائل المتخذة منهم لحماية الأمن القومي المصري داعين أن يحفظ الله مصر الأبية ويحفظ أهلها والتأكيد علي شعار أوقاف القليوبية «خدمة بيوت الله شرف».

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