أسباب الإصابة بأورام الدماغ الحميدة والخبيثة

ورم الدماغ عبارة عن مجموعة أو كتلة من الخلايا غير الطبيعية في الدماغ، وأي نمو داخل مثل هذه المساحة المقيدة يمكن أن يسبب مشاكل.

ويمكن أن تكون أورام الدماغ سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة)، وعندما تنمو الأورام الحميدة أو الخبيثة، فإنها يمكن أن تسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة وهذا يمكن أن يسبب تلفًا في الدماغ، ويمكن أن يهدد الحياة.

يتم تصنيف أورام الدماغ إلى أورام أولية أو ثانوية:

ينشأ ورم الدماغ الأولي في الدماغ وتكون العديد من أورام المخ الأولية حميدة، ويحدث ورم الدماغ الثانوي، المعروف أيضًا باسم ورم الدماغ النقيلي، عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى الدماغ من عضو آخر، مثل الرئة أو الثدي.

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أورام المخ، فيتو

أورام المخ الحميدة والخبيثة

على الرغم من أن أورام المخ الحميدة يمكن أن تسبب العديد من المشكلات الخطيرة فإنها ليست سرطانية، مما يعني أنها تنمو ببطء ولا تنتشر عادةً إلى الأنسجة الأخرى.

كما أنها عادة ما تكون لها حدود محددة بشكل أكثر وضوحا، مما يجعل إزالتها جراحيا أسهل، ولا تعود عادة بعد الإزالة.

من ناحية أخرى، فإن أورام المخ الخبيثة هي أورام سرطانية وتنمو بسرعة ويمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الدماغ أو الجهاز العصبي المركزي، مما قد يسبب مضاعفات تهدد الحياة.

تتضمن عوامل خطر الإصابة بأورام الدماغ، ما يلي:

التاريخ العائلة

تكون حوالي 5 إلى 10 بالمائة من جميع أنواع السرطان تكون موروثة وراثية، ومن النادر أن يكون ورم الدماغ موروثًا وراثيًا.

العمر

يزداد خطر الإصابة بمعظم أنواع أورام المخ مع تقدم العمر.

التعرض للمواد الكيميائية

إن التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل تلك التي قد تجدها في بيئة العمل، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ، ويحتفظ المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بقائمة من المواد الكيميائية المسببة للسرطان الموجودة في أماكن العمل.

التعرض للإشعاع

الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات لديهم خطر متزايد للإصابة بأورام المخ، ويمكن أن تتعرض للإشعاع المؤين من خلال علاجات السرطان عالية الإشعاع، ويمكنك أيضًا أن تتعرض للإشعاع الناتج عن التساقط النووي.

أعراض ورم المخ

وتعتمد أعراض أورام المخ على موقع الورم وحجمه، وتسبب بعض الأورام ضررًا مباشرًا عن طريق غزو أنسجة المخ كما تسبب بعض الأورام ضغطًا على الدماغ المحيط.

وتظهر الأعراض الملحوظة عندما يضغط الورم المتنامي على أنسجة الدماغ.

الصداع هو أحد الأعراض الشائعة لورم في المخ، قد يواجه المريض الصداع الذي:

يكون أسوأ في الصباح عند الاستيقاظ

يحدث أثناء النوم

يتفاقم بسبب السعال أو العطس أو ممارسة الرياضة

ويمكنك أيضًا ان يشعر المريض بما يلي:

القيء

عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة

الارتباك

النوبات (خاصة عند البالغين)

ضعف أحد الأطراف أو جزء من الوجه

تغيير في الأداء العقلي

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

فقدان الذاكرة

صعوبة في الكتابة أو القراءة

تغيرات في القدرة على السمع أو التذوق أو الشم

انخفاض اليقظة، والذي قد يشمل النعاس وفقدان الوعي

صعوبة في البلع

الدوخة أو الدوار

مشاكل في العين، مثل تدلي الجفون وعدم تكافؤ حدقة العين

حركات لا يمكن السيطرة عليها

هزات اليد

فقدان التوازن

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء

خدر أو وخز على جانب واحد من الجسم

صعوبة في التحدث أو فهم ما يقوله الآخرون

تغيرات في المزاج والشخصية والعواطف والسلوك

صعوبة المشي

ضعف العضلات في الوجه أو الذراع أو الساق

علاج أورام الدماغ

يعتمد علاج ورم الدماغ على:

نوع الورم

حجم الورم

موقع الورم

الصحة العامة للمريض

أورام الدماغ، فيتو

العلاج الأكثر شيوعا لأورام المخ الخبيثة هو الجراحة، حيث يكون الهدف هو إزالة أكبر قدر ممكن من السرطان دون التسبب في تلف الأجزاء السليمة من الدماغ.

في حين أن موقع بعض الأورام يسمح بالاستئصال الآمن فقد توجد أورام أخرى في منطقة تحد من كمية الورم التي يمكن إزالتها، ولكن تكون الإزالة الجزئية لسرطان الدماغ مفيدة وفقًا لموقع "Healthline" الطبي.

تشمل مخاطر جراحة الدماغ العدوى والنزيف، وتتم أيضًا إزالة الأورام الحميدة الخطيرة جراحيًا، ويتم علاج أورام الدماغ النقيلية وفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصة بنوع السرطان الأصلي.

يمكن الجمع بين الجراحة وعلاجات أخرى، مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي والعلاج المهني وعلاج النطق على التعافي بعد جراحة الأعصاب.