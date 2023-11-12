الأحد 12 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تعتمد 19 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين و29 محفظًا للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة (البحيرة) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية، والمراكز الثقافية 2023م.

 وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:        

           
م الاســــــــم                    المديرية
1- كرم عثمان محجوب عثمان البحيرة
2- علي  سيد أحمد  علي  شعبان البحيرة
3- محمد لطفي محمود هنيدي البحيرة
4- ربيع عبد العاطي مخيمر سعد البحيرة
5- عماد حسن عبد الرازق مفتاح البحيرة
6- محمد سليمان علي حسن البحيرة
7- رجب عبد الجواد بريك عبد الونيس البحيرة
8- محمد كامل السيد عوض العطار البحيرة
9- السيد محمد أحمد  محمد البحيرة
10- عطية عبد العاطي عبد العزيز شاهين البحيرة
11- عبد الحميد عبده محمد حسن البحيرة
12- مرزوق عوض محمد موافى البحيرة
13- منصور السيد محمد عبد الله العبد البحيرة
14- علاء الدين عبد العاطي عبد العاطي جاد القهوجي البحيرة
15- مصطفى عادل مصطفى عمارة البحيرة
16- ربيع محمد الصافي محمد البحيرة
17- رمضان عبد المعبود عطا محمد البحيرة
18- أحمد  أنور حسن الفقي البحيرة
19- محمود راضي علي  محمد البحيرة
           

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أداء خطبة الجمعة فورا

وأشارت الوزارة إلى أنه على المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:
 نسخة من المؤهل أصل.
1.  صورة الرقم القومي.
2. صورتين شخصيتين حديثتين.
3. صحيفة الحالة الجنائية حديثة.  
 وأوضحت أنه على المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.

 

اعتماد 29 محفظًا ومحفظة للقرآن الكريم 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي اعتمد  أ.د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة اختبار (29) محفظًا ومحفظة متطوعين (المجموعة الرابعة والثلاثون) من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، ليكون إجمالي من تم إجازتهم للتحفيظ حتى تاريخه (2779) محفظًا ومحفظة، وجارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم:
م الاسم                        المديرية
1. إلهام علي إبراهيم محمد المنيا
2. ملك شعبان مصطفى رستم المنيا
3. عديلة حسين عبد الحكيم المنيا
4. ميادة أحمد إبراهيم محمد المنيا
5. عزة عبد العزيز عبد الواحد المنيا
6. بدرة عيد إبراهيم محمد المنيا
7. ياسمين خلف عبد النظير المنيا
8. زينب حسن محمد أمين المنيا
9. رمضان علي حسن عبد ربه المنيا
10. أحمد مصطفى خلف عبد القادر المنيا
11. زينب عبد ربه حسن عبد ربه المنيا
12. منى خالد سعداوي محمود المنيا
13. أسماء السيد ضرار حسن المنيا
14. غادة رجب خلف عبد القادر المنيا
15. علا خلف عبد النظير بشندي المنيا
16. دعاء مصطفى خلف عبد القادر المنيا
17. أسماء رشاد آدم موسى المنيا
18. أميرة حسن أحمد محمد المنيا
19. دعاء محمد محمد محمود المنيا
20. إسراء محمد حسين إبراهيم المنيا
21. فرحة محمد علي محمد المنيا
22. لمياء محمد محمد محمود المنيا
23. آمنة محمد محمد علي المنيا
24. غادة ربيع أحمد خلف المنيا
25. رضا محمد علي شحاتة المنيا
26. زينب عبد القادر محمد عبد القادر المنيا
27. هناء خلف الله هراس محمد المنيا
28. سمية مختار عبد الرحمن يوسف المنيا
29. علياء أحمد محمد رشاد المنيا

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