السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بالأسماء، الأوقاف تعلن الفائزين في قرعة الحصول على تأشيرة الحج من العاملين بها

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الذين تم اختيارهم وفق القرعة العلنية لعدد (38) تأشيرة حج عادية (غير إشرافية) لصالح وزارة الأوقاف للعام الحالي 1445هـ- 2024م، وذلك على نفقتهم الشخصية من بين العاملين بالأوقاف.

 

الفائزون بتأشيرة الحج من العاملين في الأوقاف 

وقد أجريت القرعة اليوم السبت بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفق إجراءات عالية في النزاهة والشفافية والحوكمة، وأسفرت عن الآتي:
 

أولًا: أسماء من وقع عليهم الاختيار (طبقًا للقرعة العلنية) نظام فردي بدون مرافق "أساسي" وعددهم (38)، وسوف يتم إبلاغهم لاحقًا بمواعيد دفع المبلغ المقرر، وهم:

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الفائزين بتأشيرة الحج من الأوقاف 


م الاسم الوظيفة المديرية
1. أحمد محمد محمد عبد النبي مفتش متابعة الدقهلية
2. أحمد علي عبده شاهين إمام وخطيب دمياط  
3. دويدار رمضان دويدار إمام وخطيب الشرقية
4. هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز إمام وخطيب الجيزة
5. محمد علي محمد الزيات إمام وخطيب الغربية
6. محمد جمال محمد عبدالله إمام وخطيب القاهرة
7. ياسر حسن على محمد إمام وخطيب الشرقية
8. محمود حامد أبو النجا مفتش دعوة دمياط  
9. محمود قنديل محمد البرلسى إمام وخطيب البحيرة
10. محمد حمدي على خليل إمام وخطيب قنا  
11. سمير محمد محمود يوسف إمام وخطيب أسوان  
12. محمود عبد الغفار مرسي حسن إمام وخطيب الفيوم
13. أيمن محمد عبد المنعم عبد النبي إمام وخطيب القليوبية
14. أحمد محمد رفعت عبد الفتاح سيد  إمام وخطيب الدقهلية
15. محمد رأفت عبد الغني القبيصي إمام وخطيب الغربية
16. إبراهيم مسعد إبراهيم الحسانين إمام وخطيب الغربية
17. محمود عبدالغني راف الله عبدالله  إمام وخطيب البحيرة
18. محمود أحمد محمد بتت إمام وخطيب الغربية
19. محمد محمود إبراهيم خليل إمام وخطيب البحيرة
20. عزة أحمد الصاوي مراجعة حسابات القاهرة
21. محمد أحمد درويش محمد إمام وخطيب بني  سويف  
22. محمد إسماعيل السيد مراد إمام وخطيب القاهرة
23. محمود محمد أمين جاب الله  مسئول شئون القرآن الفيوم
24. عبده كامل محمود محمد حجازي  إمام وخطيب الدقهلية
25. محمد كرم على محمود مفتش إداري أسيوط
26. محمد فؤاد إبراهيم طلب باحث دعوة سوهاج  
27. محمد أحمد الشحات النمراوي إمام وخطيب جنوب سيناء
28. محمد مصطفى أحمد مصطفى  إمام وخطيب أسيوط  
29. محمد جاد الرب محمد عامل قنا  
30. عصام الدين أحمد فايز على إمام وخطيب القاهرة
31. دولت أبو سليمان محمد صالح  باحث أول شئون أوقاف الديوان العام
32. عمر رجب عبدالحكيم جودة  إمام وخطيب الإسكندرية
33. عيد عبدالفتاح أحمد عبدالله عامل مسجد الشرقية
34. أحمد عبد العظيم علي ملوحة إمام وخطيب دمياط
35. حماد علي حماد محمد النقيب إمام وخطيب الجيزة
36. أحمد مهران محمد مهران مدير عام منطقة قنا هيئة  الأوقاف 
37. السيد العربي السيد محمد الأنور  مفتش عام بالحوكمة الديوان العام
38. أحمد عدلي السيد محمد حسن عسكر  إمام وخطيب الشرقية
 

ثانيًا: أسماء من وقع عليهم الاختيار طبقًا للقرعة العلنية نظام الفردي بدون مرافق "احتياطي" وعددهم ( 25 ) كالتالي:
م الاسم الوظيفة المديرية
1. محمد الشحات إدريس إبراهيم إمام وخطيب الشرقية
2. عيسى على محمد أحمد مؤذن مسجد أسيوط
3. محمد رضا إبراهيم علي إمام وخطيب القاهرة
4. محمد حسن أحمد بيومى إمام وخطيب أسوان  
5. نادية الدمرداش محمد السيد شيحة مدير عام الموارد البشرية هيئة  الأوقاف
6. السعيد محمود محمد عبد العال إمام وخطيب دمياط
7. عبد الجابر سيد عبدالعال سيد مؤذن أسوان  
8. رضا عبد الحليم محمد التراس إمام وخطيب الإسكندرية
9. صابر أحمد محمد الفقي إمام وخطيب البحيرة
10. حاتم أبوبكر عبدالكريم محمد سالم  مدير ادارة الإسكندرية
11. يحيى زكريا أحمد عبد العال فنى تنفيذ سوهاج
12. عبد الجواد محمد كامل فني صيانة رابع بني سويف
13. فاتن فاروق أحمد   رئيس قسم الضرائب العقارية هيئة  الأوقاف  
14. محمود صبري اسماعيل أبو الروس  مؤذن مسجد المنوفية
15. عبدالباقي عبدالسميع عبد الباقي يوسف الشيخ إمام وخطيب الدقهلية
16. منى سيد عبدالله على كاتبة بالإدارة الهندسية هيئة  الأوقاف
17. أحمد محمود عزمي غرغل كبير جنوب سيناء
18. محمد سعد عبد الجواد السعدني رئيس قسم الأمن بهيئة الأوقاف منطقة البحيرة البحيرة
19. عرفات عمر على محمد فني تنفيذي أسوان  
20. زكريا محمد الصغير محمد محمد فتح الله إمام وخطيب القليوبية
21. قاسم أحمد الشحات رمضان إمام وخطيب الدقهلية
22. وائل محمد البكري أحمد إمام وخطيب القليوبية
23. سعد الدين طه عبد الغني محمد إمام وخطيب المنيا  
24. محمد فريد السيد عبد الفتاح رئيس المخازن والعقود والمشتريات القليوبية
25. يحيى سيد أحمد إبراهيم محمد فايد إمام وخطيب الغربية

 

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الفائزين بتأشيرة الحج من الأوقاف الأعلى للشئون الإسلامية الأوقاف العاملين في الأوقاف العاملين بالأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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