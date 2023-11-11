السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يكرم أوائل مسابقة اعرف قدر نبيك والفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم (صور)

وزير الأوقاف يكرم
وزير الأوقاف يكرم أوائل مسابقة اعرف قدر نبيك،فيتو

على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الأول للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم  اليوم السبت، كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزين في مسابقة اعرف قدر نبيك.

مسابقة اعرف قدر نبيك

وهم: 

1. أحمد رجب محمد سالم - القليوبية - مهندس معماري - المركز الثاني - 20 ألف جنيه وشهادة تقدير.
 

2. حسن محمد فرحات أمين - الشرقية - مدرس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر - الثالث - 15 ألف جنيه وشهادة تقدير. 
 

3. يوسف محمد محمد علي - الجيزة - إمام وخطيب ومدرس - الرابع - 10 آلاف وشهادة تقدير.
 

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كما كرَّم وزير الأوقاف الفائزة في فرع البحث باللغة الإنجليزية، الدكتورة تيسير حسني عبد المطلب - القاهرة - طبيبة أسنان - 25 ألف جنيه وشهادة تقدير. 

مسابقة حفظ القرآن الكريم


كما كرَّم وزير الأوقاف الفائزين من الوافدين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على النحو التالي: 
الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانيه: 
 

1. عبد الرحمن أحمد - نيجيريا - 500 جنيه وشهادة تقدير - مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.
 

2. موسى آدم إسحاق محمد - السودان - نسخة من موسوعة الدروس الأخلاقية وشهادة تقدير - مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.
 

3. أمينة أحمد عبد الله - نيجيريا - نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.
 

الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا لأصحاب الصوت الحسن:
1. محمد أبو يوسف - بنجلاديش - 600 جنيه وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.
 

2. أسرول هراهب بن محمد إفندي - إندونيسيا - 500 جنيه وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.
 

3. محمد عمر لاميسومي - نيجيريا - 500 جنيه وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.
 

4. سحنون نوح ويدراغو - بوركينافاسو - نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.
 

5. شعيب عيسى أبو بكر - تشاد - نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.
 

6. مامادو بشير جالو - غينيا كوناكري - نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

 

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