الخميس 09 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض ارتفاع السكر في الدم وطرق السيطرة عليه

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

أعراض ارتفاع السكر؛ هي علامات وأعراض تحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا، عن معدلاته الطبيعية، يمكن أن تتراوح مستويات السكر في الدم الطبيعية من 70 إلى 110 ملليجرام لكل ديسيلتر (مليجرام/ديسيلتر) بعد الأكل، ومن 70 إلى 99 ملليجرام/ديسيلتر قبل الأكل، ويعتبر مستوى السكر في الدم أعلى من 126 ملليجرام/ديسيلتر بعد ساعتين من تناول وجبة خفيفة أو وجبة كبيرة مؤشرًا على الإصابة بداء السكري من النوع 2.

 

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أعراض ارتفاع السكر

وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الامراض الباطنة والغدد الصماء، إلى أن أعراض ارتفاع السكر تتمثل فيما يلي:

 

العطش الشديد

كثرة التبول

الشعور بالتعب

فقدان الوزن

رؤية ضبابية

بطء التئام الجروح

سرعة التنفس

سرعة ضربات القلب

الشعور بالألم في المعدة

الشعور بالدوار

الغثيان والقيء

 

وأضاف الدكتور محمد، أنه قد لا تظهر هذه الأعراض على الفور، وقد تختلف شدتها من شخص لآخر، فإذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم أن تتحقق من مستوى السكر في الدم.

 

مضاعفات السكر

وأضاف الدكتور محمد، أنه في حالة ارتفاع السكر الشديد، قد تحدث مضاعفات خطيرة، مثل:

 

الحماض الكيتوني السكري، وهي حالة تهدد الحياة يمكن أن تحدث عندما لا يستطيع الجسم معالجة السكر بشكل صحيح.

الغيبوبة السكرية، وهي حالة تفقد فيها الوعي بسبب ارتفاع السكر في الدم.

 

طرق التعامل مع ارتفاع السكر في الدم

وأوضح الدكتور محمد، أن هناك عدة طرق للسيطرة على ارتفاع السكر، والتي أوضحها في السطور التالية:

 

اتباع نظام غذائي صحي

يجب أن يركز نظامك الغذائي على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والمنخفضة في الكربوهيدرات المكررة.

 

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد الرياضة على خفض مستويات السكر في الدم.

 

تناول الأدوية المضادة للسكري

إذا كنت مصابًا بمرض السكري من النوع 2، فقد تحتاج إلى تناول الأدوية المضادة للسكري لمساعدة جسمك على التحكم في مستويات السكر في الدم.

 

إدارة الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. تعلم كيفية إدارة الإجهاد يمكن أن يساعدك على الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

ارتفاع السكر

وفيما يلي بعض النصائح للسيطرة على ارتفاع السكر:

 

تناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم بدلًا من تناول ثلاث وجبات كبيرة، سيساعد ذلك على الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

اختر الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، تساعد الألياف على إبطاء امتصاص السكر في الدم.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكر المضاف، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، يمكن أن يؤدي السكر المضاف إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة.

ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

تعلم كيفية إدارة الإجهاد من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا.

 

اطعمة تساعد في خفض السكر

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض السكر في الدم، ومن أهمها:

 

الخضروات والفواكه

تحتوي الخضروات والفواكه على الألياف، والتي يمكن أن تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

 

وتحديدا، السبانخ، والبروكلي، والخس، والقرنبيط، والكرفس، والبصل، والثوم.

 

التفاح، والتوت الأزرق، والتوت البري، والبرتقال، والجريب فروت، والبطيخ.

 

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة التي تُمتص ببطء في الجسم، مثل الشوفان، والقمح الكامل، والشعير، والذرة الكاملة.

 

البقوليات

تحتوي البقوليات على الألياف والبروتين، والتي يمكن أن تساعد على خفض السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مثل العدس، والفول، والحمص، والعدس الأسود.

 

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على الدهون الصحية والألياف، والتي يمكن أن تساعد على خفض السكر في الدم؛ مثل اللوز، والجوز، والكاجو، والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان.

 

الأسماك

تحتوي الأسماك على الأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي يمكن أن تساعد على تحسين حساسية الأنسولين، مثل السلمون، والتونة، والماكريل، والسردين.

 

بالإضافة إلى تناول هذه الأطعمة، من المهم أيضًا تجنب الأطعمة التي يمكن أن ترفع السكر في الدم، مثل الأطعمة الغنية بالسكر المضاف، والحبوب المكررة، والوجبات السريعة.

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نصائح مهمة من الصحة لضبط معدل السكر في الدم

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