ترامب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويتضامن مع الفلسطينيين

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، هجمات إسرائيل على قطاع غزة، معربًا عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة.



ترامب ينتقد إسرائيل

وذكر دونالد ترامب خلال مقابلة مع شبكة تلفزيون "يوني فيجن"، إن "ما يحدث في غزة أمر فظيع بكل بساطة"، وذلك على خلفية هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في غزة.



وبحسب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، "لم تعد هناك كراهية في العالم أكثر من تلك الموجودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

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وأضاف دونالد ترامب: "في بعض الأحيان عليك أن تترك الأمور تتكشف وترى كيف ستنتهي".



وفي وقت سابق من اليوم حذرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، من إطالة معاناة الفلسطينيين في غزة مشيرة إلى ان ذلك يهدد بالدفع نحو التطرف وزيادة احتمال حرب إقليمية.



واشنطن بوست تحذر من حرب إقليمية

ويأتي ذلك بعد التحذيرات الدولية المتكررة من اتساع دائرة الصراع خارج قطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد من قبل حزب الله اللبناني مع جيش الاحتلال على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال.

وزادت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني خلال الفترة القليلة الماضية مما تسبب في إلحاق الكثير من الضرر بمواقع الجيش الإسرائيلي.

وهذا ما أكده الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطابه اليوم السبت، والذي قال إن هناك تطورا نوعيا وكميا في عمليات حزب الله ضد العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

الخطاب الثاني لحسن نصر الله

وذكر حسن نصر الله أنه للمرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله المسيرات الهجومية في الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأضاف حسن نصر الله أن حزب الله استخدم طائرات مسيرة للاستطلاع في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تعود بالمعلومات والصور لحزب الله.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش.

وذكر نصر الله في خطابه اليوم: أن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الأحداث الجارية في غزة شاهده على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.