الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عن أي عمل على أراضيه

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

قال المتحدث باسم جيش  الاحتلال الإسرائيلي دانيا هاغاري، مساء اليوم الجمعة، إن النظام السوري مسؤول عن أي عمل يجري على أراضيه.


وأشار هاغاري، إلى الهجوم الذي شنه الطيران الإسرائيلي مساء أمس على أهداف داخل سوريا بدعوى إطلاق طائرة مسيّرة أصابت مدرسة في إيلات، دون وقوع إصابات.


وقال المتحدث  باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "لقد هاجمنا منظمة إرهابية أطلقت طائرة دون طيار إلى أراضينا. وهذه هي الطائرة نفسها التي ضربت المدرسة في إيلات".

 

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ومضى بقوله: "سنواصل الرد بحزم على أي هدف لهذه المنظمة الإرهابية أو تلك سوريا دولة ذات سيادة والنظام السوري مسؤول عن أي عمل يجري على أراضيه".
 
وصباح اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا في سوريا ردًا على هجوم طائرة مسيرة على مدينة إيلات، أمس الخميس.

 

 وقال الجيش في بيان، عبر موقع "إكس": "جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجومًا في سوريا قبل وقت قصير، على الجماعة التي نفذت أمس إطلاق طائرة مسيرة باتجاه إيلات، والتي أصابت مدرسة في المدينة".


وأضاف البيان: "سوريا مسؤولة بشكل كامل عن أي عمل إرهابي يتم تنفيذه من الأراضي السورية. سيتصدى الجيش الإسرائيلي بشكل حازم لأي محاولة للتأثير على أراضي دولة إسرائيل".


يشار إلى أن سوريا حذرت، الأسبوع الماضي، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

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