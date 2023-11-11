جيش الاحتلال يزعم سيطرته على قاعدة بدر المعقل العسكري المركزي لكتائب القسام

العملية البرية في غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي،، سيطرته على قاعدة بدر المعقل العسكري المركزي التابعة لكتائب القسام في منطقة مخيم الشاطئ.

التهديد بتدمير بيروت

وهدد يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، لبنان، مؤكدًا أن ما فعلته تل أبيب في غزة ستفعله في بيروت، مشيرًا إلى أن عدوانية حزب الله لم تعد مجرد استفزاز.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم السبت، إن ما يحدث في غزة قد يحدث في بيروت، وذلك في رسالة تحذير لحزب الله اللبناني.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر لبنان

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطابه اليوم السبت، إن الحزب زاد من عملياته النوعية ضد جيش الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان.



قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب متلفز اليوم السبت، إن هناك تطورا نوعيا وكميا في عمليات حزب الله ضد العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

الخطاب الثاني لحسن نصر الله

وأضاف نصر الله أنه للمرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله المسيرات الهجومية في الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأكد حسن نصر الله أن حزب الله استخدم طائرات مسيرة للاستطلاع في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تعود بالمعلومات والصور لحزب الله.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش.

وذكر نصر الله في خطابه اليوم: أن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الأحداث الجارية في غزة شاهده على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.

وتابع نصر الله: "أن الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًّا من قبل العدو بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد".