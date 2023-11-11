كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر أمام الوحدة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الوحدة، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين على أرضية استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

تشكيل النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

وعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر للمشاركة في مباراة اليوم أساسيا أمام الوحدة، وذلك بعد غيابه عن العالمي في المباراة الماضية ببطولة دوري أبطال آسيا ضد فريق الدحيل القطري.

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وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:"

ويبحث فريق النصر عن تحقيق الانتصار في مباراة اليوم أمام فريق الوحدة، وذلك لمواصلة مطاردة فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والوحدة بالدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والوحدة بالدوري السعودي، اليوم السبت، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر والوحدة في الجولة 13 من الدوري السعودي عبر قناة SSC1 SD بتعليق فهد عريشي، وقناة SSC1 HD بتعليق كل من فارس عوض ومحمد حسين

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد فريق الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

ساديو ماني مهدد بالإيقاف

وأصبح السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، مهدد بالإيقاف عن مواجهة الأخدود المقبلة، في حال تلقى إنذار خلال مواجهة الوحدة والتي ستقام الليلة.

أما في حالة عدم حصوله على انذار اليوم ومشاركته أمام الأخدود فهو أيضًا مهدد بالغياب عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال.