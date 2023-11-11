استشهد أهله، نازحون يعثرون على طفل رضيع ملقى بطريق صلاح الدين في غزة (فيديو)

عثر نازحون في قطاع غزة، اليوم، على طفل رضيع ملقى بمفرده على طريق صلاح الدين، لا يعلمون له عائلة وتبين خروجه من مستشفى الرنتيسي، وسط ترجيحات باستشهاد أسرته في العدوان الإسرائيلى على القطاع.

العثور على طفل رضيع وحيدا في غزة

وقالت السيدة الفلسطينية التي عثرت على الطفل، إن ابنه ويدعى محمد عثر عليه على طريق صلاح الدين فى قطاع غزة، أثناء نزوح العائلة، ووجدوا الطفل الرضيع ملقى بمفرده، وفشلت السيدة في إرضاعه طبيعى وصناعى وعثرت معه على أوراق ثبت خروجه من مستشفى الرنتيسي التى قصفها الاحتلال أمس.

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العثور على رضيع بعد قصف مستشفى الرنتيسي

وتابعت السيدة الفلسطينية أنه حسب الأوراق التى عثرت عليها بجوار الطفل الرضيع، إن اسمه (محمد أو مهند زكريا الكفانة) وأضطرت لجلبه إلى مستشفى الأقصى لوضعه فى الحضانة.

الاحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي ضمن مستشفيات القطاع

وكان حكومة غزة، أكدت أمس الجمعة، أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي، تتواجد في محيط مربع المستشفيات، وتطالب بإخلائها.

طفل وجوده على طريق صلاح الدين. 😔 pic.twitter.com/p0E3Yxnt4y — Ahmad Mas (@a7maad_mas) November 11, 2023

وأظهرت مقاطع مصورة تواجد دبابات إسرائيلية أمام مستشفى الرنتيسي للأطفال، وقالت حركة حماس إن مستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى الإندونيسي تعرضا لإطلاق نار كثيف.

واليوم السبت، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

الاحتلال يواصل هجماته على مستشفيات غزة

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الجيش الإسرائيلي واصل هجماته الجوية والمدفعية في محيط عدة مستشفيات رئيسية بمدينة غزة وشمالها، لا سيما مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع.

وأعلن مسؤولون طبيون أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الحركة في محيط مجمع الشفاء، ولا يمكن إخراج جثامين القتلى من أجل دفنهم.

وبحسب المسؤولين، استهدفت غارات إسرائيلية مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور ومناطق عدة بمدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمق توغلها وتخوض قتالا مباشرا في مخيم الشاطئ للاجئين ومحاور أخرى في مدينة غزة.

انتشال شهداء فى بيت لاهيا

وأعلنت مصادر طبية عن انتشال جثث سبعة قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما تحدث عمال إنقاذ عن ضحايا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وتحدثت المصادر عن مقتل ستة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على منزل غرب مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

وأفادت المصادر بانتشال ثلاثة قتلى وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي لمنزل سكني غرب مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، كما تم قتل أربعة أشخاص في قصف إسرائيلي مماثل على منزل في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

واشتدت عمليات القصف الإسرائيلي على المستشفيات في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة في الساعات 24 الماضية، حيث أصيب العديد منها بشكل مباشر.

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