حسن نصر الله: جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الكيان الصهيوني المتوحشة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم السبت، إن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش.

الخطاب الثاني لحسن نصر الله

وذكر نصر الله في خطابه اليوم أن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، نصر الله أن الأحداث الجارية في غزة شاهدة على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.

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وتابع نصر الله:" أن الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًا من قبل العدو بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد".

واستطرد نصر الله أنه ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة وهم يخطئون في الحساب هم يقومون بكل هذا القتل وهذا التوحش لهدف وهو ليس انتقام والهدف هو الإخضاع ليس إخضاع أهل غزة فقط بل إخضاع شعب فلسطين وهدفه أن يقول إن كلفة المقاومة غالية وعليكم أن تتخلوا عنها.

وقال الأمين العالم لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه لا يوجد داعم لإسرائيل في الوقت الراهن إلا الولايات المتحدة الأمريكية وتبيعتها بريطانيا.

نصر يتهم أمريكا بإدارة الحرب في غزة

وأضاف حسن نصر الله أن الفلسطينيين ينتظرون موقف عربي موحد لمواجهة العدوان على غزة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير المعركة في غزة، مطالبا بتركيز الضغط على واشنطن

وأوضح نصر الله أن جيش الاحتلال لا يزال عاجزا عن تقديم صورة تظهر هزيمة وانكسار المقاومة الفلسطينية حتى الأن.