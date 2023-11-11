محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي: طفح الكيل من جرائم إسرائيل

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، خلال مشاركته في القمة العربية المشتركة الاستثنائية وغير العادية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، يجب أن نترجم مواقفنا إلى قرارات ملزمة التنفيذ.

محمد المنفي يطالب بقرار تاريخي ضد إسرائيل

وتابع المنفي، إن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة قرار تاريخي يجسد إرادتنا الجماعية في الانتقال من القول إلى الفعل، وهذه لحظة مهمة تجسد التزامنا الجماعي تجاه فلسطين وطنا وشعبا ومقدسات، وهو ما يجب أن ينعكس فيما تتخذه من مواقف ستصدر عن القمة المشتركة.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: علينا تذكر أن منظمة التعاون الإسلامي تأسست في فلسطين من أجل حماية مقدساتها الإسلامية، وفي سبتمبر 1969 ردًّا على جريمة حرق المسجد الأقصى الذي ما زال يتعرض للاقتحام وأعمال الحفر بهدف طمس معالم المقدسات الإسلامية والمسيحية.

الاحتلال يتمادى في جرائمه بقطاع غزة

وأشار إلى أننا أمام تحد حقيقي ومسؤولية أمام شعوبنا والتاريخ بألا نسمح لدولة الاحتلال بالتمادي بارتكاب جرائمها غير المسبوقة، واليوم يجب أن نترجم إرادتنا والتزامنا بمواقف وقرارات للتنفيذ وليس للدعوة والمناشدة.

واستطرد: لقد طفح الكيل وقد أصبحت مصداقية النظام العالمي وشرعيته ومؤسساته وما تستطيع القيام به لحماية شعب تعرض وما زال يتعرض لتجريده من حقوقه المشروعة والإبادة والتجويع والتطهير العرقي والتعدي على مقدساته وحرمانه من الحق في الحياة بالوسائل كلها تتساءل عن جدوى هذا النظام العالمي عندما يؤيد العدوان الهمجي على غزة وتخلق مبررات له والسكوت على جرائمه».



جدير بالذكر أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية غير العادية، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة في 26 أكتوبر 2023.

مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية

وأكد مشروع البيان الختامي على مركزية القضية الفلسطينية، والوقوف بكل الطاقات والإمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير أراضيه المحتلة كافة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

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كما أكد مشروع البيان الختامي أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

البان الختامى للقمة العربية الإسلامية يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني

وأكد مشروع البيان على استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية، وتحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل.

اجتماع قادة وحكومات العالم الإسلامي والعربي

وأكد مشروع البيان في مقدمته نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المجتمعون بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية قررنا دمج القمتين اللتين كانت المنظمة والجامعة قرّرتا تنظيمها، استجابة لدعوتين كريمتين من المملكة العربية السعودية (رئاسة القمتين) ومن دولة فلسطين، تعبيرا عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدًا على التصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية.