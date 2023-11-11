السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المفوض العام للأونروا: جيش الاحتلال دفع أهالي غزة إلى مكان لا يرقى للحياة الكريمة

المفوض العام لوكالة
المفوض العام لوكالة الأونروا، فيتو

قال  فيليب لازريني المفوض العام لوكالة الأونروا، في كلمته اليوم السبت، أمام القمة العربية الإسلامية حول غزة المعقدة في الرياض  :" إن  الشهر الماضي كان مؤلمًا لنا جميعًا، فنعت الأونروا ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، قرابة مائة زميل قضوا نحبهم في قطاع غزة".


معظم ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء 


وأضاف فيليب لازريني  :"لقى أكثر من 10 آلاف شخص في فلسطين وغزة حتفهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، إذ دفعت القوات الإسرائيلية الكثير من أهالي غزة، إلى مكانًا لا يرقى للمعايير الحقيقية للحياة الكريمة".
وتابع المفوض العام لوكالة الأونروا في كلمته:" أن كل شيء ينفد في غزة، من الغذاء والدواء والوقود، وهناك الآلاف من الناس في غزة قد نزحوا، ويشعرون بافتقادهم للحقوق الإنسانية، ويرون الخوف في كل لحظة".

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كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في القمة المنعقدة في الرياض 


وفي السياق ذاته ذكر حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظروف مؤلمة، ونؤكد رفضنا لكل ما يحدث من إسرائيل في غزة، ونطالب بوقف فوري لكل العمليات العسكرية، وإطلاق مسارات إنسانية.


و أضاف حسين إبراهيم خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، أن تلك الكارثة تثبت فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع التطورات في غزة، ونطالب بإرسال المساعدات الطبية اللازم، وضرورة تحميل الجاني الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بقطاع غزة.
 

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