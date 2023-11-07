مدير عام مستشفيات غزة: تحويل 9 حالات إلى مصر من الجرحى بعد وساطات طويلة

أخبار غزة الآن، قال الدكتور محمد زقوط مدير عام المستشفيات في قطاع غزة: الوضع كارثي في في جميع مستشفيات القطاع ولا يمكن وصفه خصوصًا في مناطق الشمال في ظل انقطاع الأدوية والمواد الغذائية.

تحويل الجرحى إلى مصر

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "استطعنا تحويل 9 حالات فقط إلى مصر من الجرحى بعد وساطات طويلة".

توقف مستشفيات غزة عن الخدمة

وأكد: توقف 18 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بينها 8 مستشفيات حكومية، مشددًا على ضرورة إدخال الوقود إلى المستشفيات لأن الوضع مأساوي.

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القمة العربية الطارئة

ويجتمع قادة الدول العربية في 11 نوفمبر الجاري، بالقمة العربية الطارئة في مدينة الرياض السعودية من أجل مواجهة حرب تدمير مكتملة الأركان ضد قطاع غزة ومشروع احتلال جديد في الأفق برعاية ودعم أمريكي، لهذا يرى خبراء أهمية تبني عدد من التوصيات لإيقاف العدوان على غزة ومنع الإقدام على مثل هذه المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.



خيارات التعامل مع التواطؤ الأمريكي ضد قطاع غزة



يقول حسن عصفور، الباحث والسياسي الفلسطيني أن هناك ضرورة للتعامل من القمة العربية الطارئة مع قاعدة سياسية جديدة كشفتها حرب غزة لاسيما التواطؤ الأمريكي والانحياز الكامل إلى جانب إسرائيل في الصراع.

ولفت عصفور إلى ضرورة وضع القمة العربية الطارئة حدودا للدور الأمريكي الذي يدعم إعادة احتلال قطاع غزة كاملا، وترتيبات أمنية سياسية مرتبطة بدولة الكيان.

وشدد عصفور على ضرورة إيجاد القمة العربية الطارئة مشروع عربي مضاد لمشروع الاحتلال المدعوم أمريكيا، وفي حالة غياب ذلك لن يكون هناك ضرورة لعقد القمة بالأساس، فالقضية لا يجب أن تقتصر على قاعدة المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار، بل فهم المعادلة السياسية التي يراد فرضها والتصدي لها.

واختتم السياسي الفلسطيني: يجب أن تعي القمة العربية الطارئة أن ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله، فالمواجهة السياسية الكبرى مع العدو وإعلان دولة تحت الاحتلال وإجهاض المؤامرة ما يجب الالتفاف حوله.

تفاصيل طلب عقد القمة الطارئة



كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قال إن الأمانة العامة تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية الأعضاء.

وتوقع زكي ان تبحث القمة وقف الحرب وويلاتها على قطاع غزة لاسيما ان هناك أمور كثيرة على المحك خاصة مع بدء العملية البرية لجيش الاحتلال، والدول العربية ستضع نصب أعينها القرارات الأفضل لمساعدة الفلسطينيين على مواجهة هذه الأوضاع".

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه "يجب أن نجند المزيد من قدراتنا لدعم فكرة المساعدات الإنسانية، لأن ما يستقبله القطاع حتى الآن لا يكفي الاحتياجات الهائلة لسكان غزة".

كان مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، بناء على دعوة الرئيس محمود عباس، قدم مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى "القمة".

وقال العكلوك إن هذا الطلب المقدم من دولة فلسطين يأتي بعد التنسيق مع السعودية بصفتها رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية، حيث طلبت فلسطين عقد القمة العربية الطارئة "لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".