الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

وفد هندسة القناة يشارك بالمعرض السنوي للنقل الذكي واللوجستيات في دورته الخامسة

جانب من مشاركات وفد
جانب من مشاركات وفد الكلية، فيتو

شارك عدد من طلاب كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، في حضور معرض وزارة النقل للنقل الذكي واللوجستيات معرضها، وحضور فاعليات مؤتمرها السنوي للنقل. 

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تشكيل الوفد 

وضم وفقد كلية الهندسة 45 طالب وطالبة من مختلف تخصصات الكلية، حيث قام الطلاب بزيارة أجنحة وصالات عرض الشركات المشاركة في معرض وزارة النقل. 

جانب من مشاركات وفد الكلية، فيتو
جانب من مشاركات وفد الكلية، فيتو

المستقبلون للوفد 

وكان في استقبال وفد الطلاب المهندس عبدالوهاب محمود مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد سمير من مكتب مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات، والذي رافق الوفد للتعرف على أهم أجنحة المعرض، ومجهودات وزارة النقل في توطين صناعة النقل الحديث، من عربات قطارات السكك الحديدية، وأتوبيسات النقل الكهربائية والتي تم صناعتها بالمصانع والأيدي المصرية. 

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زيارة أجنحة الشركات 

هذا وتوجه الوفد لزيارة أجنحة الشركات الأجنبية للتعرف على أحدث تكنولوجيات النقل الذكي واللوجستيات والمواني واستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود. 

جانب من مشاركات وفد الكلية، فيتو
جانب من مشاركات وفد الكلية، فيتو

كما حضر الوفد فعاليات اليوم من ورش عمل تخص استخدام المستحلبات الأسفلتية، لتحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات، والتي حضرها عدد من طلاب المستوى الخامس شعبة أشغال عامة للاستفادة منها في مشروعات التخرج.  

 

بالإضافة إلى مشاركة الوفد في عدد  من ورش العمل حول نقل البضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي عرضت فيه ثلاث شركات مصرية المنصات الإلكترونية التي تم إنشاؤها، لخدمة قطاع النقل والشحن على مستوى مصر والعالم. 

كما توجه الوفد بمرافقة المهندس محمد سمير  لزيارة موقع قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل؛ للتباحث في إمكانية توفير فرص تدريبية لطلاب وخريجي كلية الهندسة في القريب العاجل. 

جانب من مشاركات وفد الكلية، فيتو
جانب من مشاركات وفد الكلية، فيتو

المشرفون على مشاركة الوفد 

تأتي المشاركة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 


وبإشراف تنفيذي الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 

و بتنظيم الدكتورة مي شمس المدرس بقسم الهندسة المدنية ومدير مركز خدمة المجتمع، والمهندس أحمد عبدالعظيم المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية، والمهندسة جيهان حسن علام المدير الإداري لمركز خدمة المجتمع.
 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس معرض النقل وزارة النقل اللوجيستيات الاسكندرية الدكتور ناصر مندور النقل الذكي

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