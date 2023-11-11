نائب محافظ الإسماعيلية يشهد رسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة اليونانية بالإسماعيلية
شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وبحضور نيكولاوس بابا جيورجيو، سفير دولة اليونان، الاحتفال الذي أقامته كنيسة مارمينا للروم الأرثوذكس؛ وذلك بمناسبة عيد الكنيسة ورسامة الأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة بالإسماعيلية.
توفير الأجواء الآمنة للطقوس
وأكد نائب المحافظ، حرص جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على توفير الأجواء الآمنة لأداء جميع الطقوس والشعائر الدينية، سواء بالمساجد أو الكنائس بمختلف طوائفها.
قوة العلاقات بين أبناء الشعب
وأكد قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء وفي جميع المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة داعيًا المولى عز وجلّ أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
بدء مراسم الحفل
وبدأت مراسم الحفل بإقامة مجموعة من الترانيم والصلوات، تلاها مراسم تنصيب الأب ناركيسوس، الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، للأب باسيليوس كاهنًا للكنيسة مارمينا للروم الأرثوذكس (اليوناني) بالإسماعيلية، وذلك بمشاركة عددًا من المطارنة والقساوسة لطائفة الروم الأرثوذكس وأيضًا بعض الجالية اليونانية المقيمة في مصر.
دعوة للسياحة في الإسماعيلية
ودعا نائب المحافظ ضيوف المحافظة من الجالية اليونانية للاستمتاع بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة.
دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء بحي روض الفرج، بشبرا، التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها، وبالتزامن مع اليوبيل الماسي لها (ذكرى مرور ٧٥ سنة على تأسيسها).
ودقت أجراس الكنيسة برنات الفرح لدى وصول قداسة البابا تواضروس وكان في استقباله نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، واصطف أعضاء فريق الكشافة في استقبال قداسته، وقدم طفلان باقة من الزهور ترحيبًا بقداسة البابا تواضروس.
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