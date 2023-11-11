السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بث مباشر.. كلمة حسن نصر الله بمناسبة يوم الشهيد

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

بدأت كلمة الأمين العام لـ حزب الله اللبنانى، حسن نصر الله، بمناسبة يوم الشهيد، التي يقيمها الحزب فى مثل هذا التوقيت من كل عام.

وقال حسن نصر الله، إنه هو يوم شهدائنا كل شهدائنا القادة والعلماء والمجاهدين والاستشهاديين والذين قضوا في كل الساحات ومن الرجال والنساء والولدان.

 

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غزة قطر طوفان الأقصى قمة الرياض القمة العربية الإسلامية حزب الله حسن نصر الله

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