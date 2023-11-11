بث مباشر.. كلمة حسن نصر الله بمناسبة يوم الشهيد

بدأت كلمة الأمين العام لـ حزب الله اللبنانى، حسن نصر الله، بمناسبة يوم الشهيد، التي يقيمها الحزب فى مثل هذا التوقيت من كل عام.

كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم الشهيد https://t.co/bHZbjHEZWw — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 11, 2023

وقال حسن نصر الله، إنه هو يوم شهدائنا كل شهدائنا القادة والعلماء والمجاهدين والاستشهاديين والذين قضوا في كل الساحات ومن الرجال والنساء والولدان.

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