السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

مونديال كرة اليد، الأهلي يتقدم على الكويت الكويتي في الشوط الأول (صور)

جانب من المباراة،
جانب من المباراة، فيتو

كرة اليد، تقدم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على الكويت الكويتي بنتيجة (16-12)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا في أولى مواجهات تحديد المراكز من الـ5 وحتى الـ8، في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي قد أنهى مشاركته في دور المجموعات محتلا وصافة مجموعته، بعد الفوز في مواجهة أمام النور السعودي، والخسارة في المباراة الثانية أمام برشلونة الإسباني.

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ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام الكويت الكويتي، من أجل التأهل للمنافسة على المركزين الـ5 والـ6.

حقق فريق سان فرانسيسكو الفوز على كوينزلاند الأسترالي بنتيجة (-)، في إطار مواجهات تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12، في بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

بهذه النتيجة يتحدد طرفي مباريات تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12، وجاءت كالتالي:

النور السعودي × سان فرانسيسكو الأمريكي - المركزين الـ9  والـ10

سان فرناندو الأرجنتيني × كوينزلاند الأسترالي - المركزين الـ11 والـ12

فوز النور السعودي على سان فرناندو

وحقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور السعودي، فوزه الأول في بطولة كأس العالم للأندية على حساب سان فرناندو الأرجنتيني بنتيجة (31-29)، في إطار مباريات تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12.

وكان فريق النور السعودي قد خسر كل مبارياته في دور المجموعات أمام الأهلي وبرشلونة، واحتل المركز الثالث.

وبهذه النتيجة يتأهل النور السعودي للمنافسة على المركزين الـ9 والـ10 في بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في مونديال كرة اليد

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 20 لاعبا هم:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

الإمارات تستضيف كأس السوبر 

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد رسميا عن استضافة منافسات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 9 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك حضورا جماهيريا مميزا من جانب الجالية المصرية في الإمارات.

منتخب مصر يلتقي ألمانيا وديا

وفي سياق متصل، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، استعدادات قوية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها يناير المقبل في القاهرة.

وخاض المنتخب الوطني لكرة اليد مؤخرا معسكرا في ألمانيا تخلله مباراتين وديتين أمام منتخب ألمانيا.

وتعادل المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام منتخب ألمانيا بنتيجة (31-31)، وخسر في المواجهة الثانية بنتيجة (27-28).

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