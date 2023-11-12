كشف غموض سرقة متحصلات محطة وقود بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على كشف غموض سرقة متحصلات محطة وقود سيارات فى قليوب حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحطة، توجه لايداع الإيراد فى أحد البنوك فاستولى عليه وادعى أن مجهولين قاموا بالاستيلاء على المبلغ منه وتم ضبطه ومعه 3 آخرين وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مأمور قسم شرطة قليوب بلاغا من مدير محطة وقود بدائرة القسم بتضرره من قيام عامل بذات المحطة لتكليفه بإيداع مبلغ مالى "حصيلة إيراد المحطة " بأحد البنوك، وعدم إلتزامه بذلك بزعم قيام مجهولان يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي أثناء سيره على مقربة من المحطة.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمود عمره مساعد الوزير لقطاع الامن العام وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو في حقه و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالإتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة "مستأجرة" وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو فى حقه من إدعائه بتعرضه لواقعة سرقة، وأضافوا بإقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم كما أرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالى.

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