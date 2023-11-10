حبس شخصين بتهمة سرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين بتهمة سرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يسرقون اجزاء من المهمات العامة، ويقومون ببيع المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه.

القبض على شخصين لسرقة أجزاء من السور الحديدى

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة.

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وتابعت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملان خردة – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه أمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.