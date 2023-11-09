تفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة سرقة أجزاء من حديد محور صفط اللبن



بدأ رجال مباحث الجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة سرقة شخصين لأجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بالجيزة، وذلك لكشف ملابسات الحادث.



وتابعت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السورالحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملي خردة – لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم

شرطة بولاق الدكرور).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه، وأمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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