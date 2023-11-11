السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

وزير العدل: الاهتمام بمرفق العدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان، فيتو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن محكمة قليوب في الفترة السابقة كانت في حالة يرثي لها، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المحاكم كان لا بد من رفع كفاءة المحاكم الموجودة علي أرض مصر، مشيرا إلى أن التطوير امتد لكل محكمة في ربوع مصر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية عن أعمال التطوير والمعوقات التي تواجه أعمال التطوير.

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وأوضح الوزير، أن محكمة قليوب الجزئية منذ إنشائها في عام 1962 لم تشهد أي نوع من التطوير أو رفع الكفاءة مثلما حدث اليوم، مشيرا إلى أن الاهتمام بمرفق العدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة، موضحا أن القاضي كان يتحمل عبئا كبيرا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي ترفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.

وتابع الوزير، خلال كلمته، أن محكمة جنوب بنها بلغ عدد القضايا المدنية المتبقية بها قبل عام 2020 بلغت 18 قضية فقط وفقا لإحصائية 31 أكتوبر من العام الجاري، وجاري إنجازها، أما في عام 2020 متبقي منها 70 قضية مدني، وعام 2021 متبقي منها 174 قضية مدني، وعام 2022 متبقي منها 928 قضية مدني.

وكشف الوزير أنه بالنسبة لقضايا الأسرة بمحكمة جنوب القليوبية، بلغت قبل عام 2020 وفقا لآخر إحصائية لم يتبق منها قضية واحدة، أما عام 2021 متبقي فقط 3 قضايا أسرة، وعام 2022 متبقي 20 قضية أسرة وجار العمل علي إنجازها.

واستطرد الوزير، أن العمل علي توفير بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي يسهم في إنجاز كافة القضايا، بالإضافة إلى تحقيق ميكنة العمل والتوفير التقنيات الحديثة ساهم في ذلك من خلال تسهيل رفع الدعوي والتجديدات عن بعد، وتوفير تطبيقات علي الهاتف المحمول تخص كل القضاة وتوفر لهم كل ما يحتاجه للرجوع إليه بشكل ميسر.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزير العدل

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