الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير العدل: تنمية المهارات العلمية والعملية للقضاة لمواكبة التطور وتحقيق سرعة إنجاز القضايا

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل،فيتو

 أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق ، وأشاد بالآداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء  لأداء رسالتهم، مؤكدًا على أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولًا لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن، وتسهم بشكل فعال في إنجازات الوطن تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

 جاء ذلك أثناء لقاء وزير العدل بوفد من قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح ومجلس إدارة نادي قضاة الأسكندرية،  برئاسة المستشار سعد السعدني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.

وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الأسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي.

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وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الأسكندرية، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية فى سير عمل الوزارة لاسيما فى مجالي الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق، يما يحمى الوثائق من الفقد والتزوير.

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المستشار عمر مروان وزير العدل عمر مروان وزير العدل قضاه الإسكندرية

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