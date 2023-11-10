الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أبرز محاكمات الأسبوع المقبل.. دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر.. مستريح الأدوات الصحية أمام محكمة الأزبكية.. وإعادة محاكمة 7 متهمين في خلية داعش

محاكمات الأسبوع،
محاكمات الأسبوع، فيتو

تنظر المحاكم المصرية، خلال الأسبوع المقبل عددا من الجلسات الساخنة في قضايا رأي عام وقضايا خاصة بمشاهير، فيما يلي استعراض لأبرز تلك المحاكمات.

جلسة دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

تنظر محكمة الأسرة بالعمرانية غدا جلسة دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي، وفي الجلسة السابقة، تنحى دفاع المدعى عليه عن الدعوى، وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع وإثبات وكالة جديدة.

وكانت سيدة تقدمت بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ من الطفل ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

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إعادة محاكمة 7 متهمين في خلية داعش

كما تعقد الدائرة الثانية إرهاب، بـ محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، غدا جلسة مرافعة إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

ويواجه المتهم الأول في قضية داعش إمبابة تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

دعوى توثيق جرائم إسرائيل ضد الأقصى

كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من محمود الحسيني دياب (محامي) و٨ آخرين، والتي يطالبون فيها بالحكم بندب لجنة خبراء تكون مهمتها  توثيق الوقائع والأحداث وتقصي الحقائق التي ارتكبتها حكومة إسرائيل قبل المقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى وتوثيق جرائم القتل والهدم وكافة الأعمال العدائية التي ارتكبت خلال شهر رمضان المبارك.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٤٧٣١٢ رئيس وزراء إسرائيل، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وسفير إسرائيل في مصر، وشيخ الأزهر الشريف بصفته.

وذكرت الدعوى أنه لا يخفى لأحد ما ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخصوصا في شهر رمضان الكريم والتعدي على المقدسات الدينية.

محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم

ويوم الأحد 12 نوفمبر، تنظر محكمة جنح عابدين، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات، وأكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين، وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده، حيث كشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محاكمة مستريح الأدوات الصحية

وتنظر محكمة جنح الأزبكية، جلسة 12 نوفمبر نظر دعوى محاكمة مالك شركة أدوات صحية؛ في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح الأدوات الصحية.

تقدم مقيمي الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكين بدون وجه حق.

تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق.

محاكمة 16 متهما بقضية فض اعتصام رابعة

وتنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمحكمة بدر، جلسة 13 نوفمبر إعادة محاكمة 16 متهما بقضية فض اعتصام رابعة.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.

محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة أصحاب المعاشات

وتعقد محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، جلسة 14 نوفمبر،محاكمة تشكيل عصابي لـسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم، والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.

كشفت التحقيقات أن أحد المجني عليهم "موظف بالمعاش" اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، وأن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الآخرين، وتبين أن وراء ذلك تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة.

دعوى شطب إبراهيم عيسى من الصحفيين والإعلاميين

وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 15 نوفمبر نظر دعوى مستعجلة مقامة من عماد عثمان هريدي عثمان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن شطب الإعلامي إبراهيم عيسى من نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين، وبوقفه من إذاعة برنامجه التليفزيوني على قناة القاهرة والناس.

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