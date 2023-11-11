بعد على باب العمارة وحكاية كاملة، تعرف على العمل الجديد للفنانة آية سماحة

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة، تعيش الفنانة الشابة آية سماحة حالة من النشاط الفني حيث شاركت مؤخرًا في مسلسل على باب العمارة مع حاتم صلاح والذي حقق نجاحًا لافتًا وجسدت فيه آية سماحة شخصية نوسة الخادمة وحبيبة عوض “حاتم صلاح”.

ويعرض لآية سماحة حاليًا مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة، وهي حكاية من بطولتها ويشاركها في المسلسل الرابر المصري شاهين وبسنت حاتم.

مسلسل السرداب.. جديد آية سماحة

ويعتبر مسلسل السرداب أحدث أعمال آية سماحة والذي تشارك فيه إلى جانب أحمد حاتم، وهو المسلسل الذي لا يزال يعمل عليه صناعه ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ومسلسل السرداب ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية وهو عمل مكون من 10 حلقات، يشارك فيه أيضًا كل من رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

تحول ملامح آية سماحة من أجل “كاملة”

تقدم الفنانة آية سماحة في حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل شخصية فتاة تعاني من الشره المرضي، والذي يسبب جفافًا ظاهرًا على البشرة فضلًا عن أنه يؤدي إلى تلف في العين وتغير في اللون وانفجار الأوعية الدموية كما يؤدي إلى فقدان الكثير من الوزن.

وطرحت خبيرة في مجال المؤثرات الخاصة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو يكشف مراحل تحول ملامح الفنانة آية سماحة بفضل المكياج والمؤثرات الخاصة بما يتناسب مع شخصيتها في المسلسل وطبيعة ما تعانيه من مشكلات صحية.

تفاصيل موعد عرض حكاية كاملة الحلقة الثالثة

وفيما يتعلق بموعد عرض حكاية كاملة الحلقة الثالثة، فإن موعد عرض حكاية كاملة الحلقة الثالثة وهي أيضًا الحلقة الأخيرة سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٥ نوفمبر الجاري.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية

دارت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية حول عرض فريد الزواج على كاملة ولكنها ترفض رفضًا قاطعًا كما ترفض أيضًا عرض عز الدين وهو ما جعله يخرب الأتيليه الخاص بها بعدما أخذت قرضًا لإقامة مشروعها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية ينقذ فريد كاملة بعدما سقطت مغشيًا عليها إثر رؤيتها صورًا لأشخاص لا يراهم غيرها، ويذهب معها لأسرتها فتكتشف وفاة والدتها وفي العزاء يتعرف فريد على شقيقها والذي يعلم منه تفاصيل عن أسرة كاملة وأن والدها تزوج على والدتها وتركهم مما أثر في حالتها النفسية وأنها كانت مخطوبة وتركها خطيبها بسبب بدانتها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية يتم الكشف عن أن كاملة تعاني من الشراهة وتأكل كميات كبيرة من الطعام ثم تأخذ دواء لتتقيأ بعدها، وأنها لديها غرفة في منزلها تحتوي على صنوف من الطعام، كما شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية أيضًا إقدام فريد على مساعدة كاملة على إصلاح ماكينات الأتيليه بالتقسيط.

مسلسل حدث بالفعل الحلقة الأولى

شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى الكشف عن حياة كاملة النجار، مصممة الأزياء الشهيرة، التي تجسد شخصيتها آية سماحة وهي سيدة أعمال ناجحة ولكن لديها ماض غامض يطاردها لم يتم الكشف منه سوى أن هناك شخص يبتزها وتمنحه الأموال ليصمت، ولديها سيدة في الغالب والدتها تراعيها وتزورها ولكن وهي متخفية، وتكشف الأحداث أنها قد هربت من منزلها لتكون مع عز الدين، كما أنها تعاني من مشكلات صحية تدفعها للقيء المستمر.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى

وعلى جانب آخر تلتقي كاملة خلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى بطبيب نفسي في كواليس أحد البرامج التليفزيونية التي تظهر بها، وتقابله مرة أخرى في حفل عيد ميلاد صديق مشترك ومنذ لقائهما ومساعدته لها تتقارب كاملة مع الطبيب النفسي “شاهين”، وتختتم الحلقة أحداثها بظهور فتاة مرعبة سبق وأن ظهرت لكاملة أكثر من مرة خلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى وتكاد كاملة تدهسها بسيارتها.

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