السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إعلام الشؤون الإسلامية: رعاية الرئيس للمسابقة العالمية للقرآن تأكيد على اهتمام الدولة بكتاب الله

المجلس الأعلى للشئون
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،فيتو

 عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023م.

 

لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور سامي الشريف رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والمخرج الكبير  محمد شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، حسن علي سليمان رئيس شبكة القرآن الكريم سابقًا، والدكتور حسن مدني، رئيس شبكة القرآن الكريم سابقًا، والدكتور أحمد القاضي مذيع بإذاعة القرآن الكريم،  عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتلفزيون سابقًا. وعدد من الصحفيين ورؤساء التحرير.

Advertisements

المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وخلال الاجتماع وجه وزير الأوقاف كل الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثلاثين والتي تعقد في الفترة من (23 إلى 27 ديسمبر 2023م) بالقاهرة تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا -رحمه الله-، مؤكدًا أن رعاية  الرئيس السيسي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم تأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالقرآن الكريم وحفظته.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه ولأول مرة تعقد المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهذا حدث فريد يضفي مزيدًا من التميز الكبير على المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم من حيث المكان، حيث ستعقد المسابقة في أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أم من حيث رفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من ثمانية ملايين جنيه هذا العام.

txt

اليوم، مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

txt

وزير الأوقاف: الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة الاستخفاف بحياة البشر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم الأعلى للشئون الإسلامية إذاعة القرآن الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشؤون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزير الأوقاف

مواد متعلقة

اليوم، مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف: الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة الاستخفاف بحياة البشر

الأكثر قراءة

تعرف على أجر بيومي فؤاد عن مشاركته في مسرحية تطبق الشروط والأحكام بموسم الرياض

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس الأهلي

كريستو يقترب من الرحيل عن الأهلي في يناير

الرئيس الإيراني: قرار حاسم بشأن قضية فلسطين خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض

بدء توافد المشاركين لمقر القمة العربية الإسلامية بالرياض

الأهلى، إنجاز تاريخي جديد للقلعة الحمراء

مصدر بالأهلي يكشف سبب استبعاد صلاح محسن من حسابات كولر

Advertisements

منوعات

المزيد

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

حيلة ميجان لإبعاد الأنظار عن خلافاتها مع الأمير هاري

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

10 أدعية لسداد الدين وسعة الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية