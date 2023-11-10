الجمعة 10 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

وزير الأوقاف: الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة الاستخفاف بحياة البشر

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الاستخفاف الإسرائيلي بحياة الفلسطينيين يرسخ لنشر ثقافة القتل والاستخفاف بحياة البشر.

وأشار إلى أن من أفلت من الإبادة الصهيونية من أهل غزة لم يفلت من التدمير النفسي وما يحدث يرسخ لشريعة الغاب.

رسالة وزير الأوقاف إلي المجتمع الغربي

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إلى كل إنسان غربي يملك ضميرا حيا: ضع نفسك وأسرتك ولو للحظات مكان الأسر الفلسطينية التي تطرد قسرا من بيوتها
 

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وأوضح وزير الأوقاف أن التهجير القسري أبشع جريمة يشهدها عالمنا المعاصر هو والموت سواء، وإخراج الإنسان من بيته هو والموت سواء 

وشدد الوزير على أن ما يحدث للفلسطينيين يكشف خللا كبيرا في المنظومة الدولية التي تتبنى فكرة البقاء للأقوى

تعليق وزير الأوقاف على الأحداث في فلسطين 

وفي وقت سابق كتب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك قائلا:  “كلما حاول القتلة تبييض وجوههم واجتهدوا في تجنيد من يغسلون سمعتهم السيئة في القتل وصنعوا جماعات إرهابية موالية لهم ليلبسوها وحدها ثيابهم الملطخة بالدماء فضحهم الله على رءوس الأشهاد في الدنيا قبل الآخرة.. أما آن للعملاء أن يستحوا من أنفسهم إن لم يستحوا من الله والخلق”.

 

وفي وقت سابق علق، وزير الأوقاف، على تفاقم الأوضاع في غزة، عبر تويتر.

وكتب: “‏لا يمكن لمن لديه أدنى حس إنساني أن يحتمل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة جماعية فجة أما من يدعم هذا الاحتلال بأي لون من ألوان الدعم فهو شريك في جريمته”.
 

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وزير الأوقاف عن الأحداث في فلسطين: أوقفوا آلة القتل قبل فوات الآوان

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