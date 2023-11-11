سعد الدين وهبة.. الضابط الذي تفرغ للكتابة والإبداع.. وسر غضب السادات منه وحرمانه من منصب وزير الثقافة

سعد الدين وهبة، صحفى وكاتب مسرحى وأديب وكاتب سيناريو وإدارى ناجح، أدار وزارة الثقافة سنوات طويلة كوكيل أول للوزارة، وظهرت ميوله الأدبية وهو طالب بكلية البوليس، بالرغم من عمله الحكومى إلا أنه كانت له آراء ضد التطبيع وسياسة الانفتاح وكلما اقتربت منه الوزارة أبعد عنها بسبب تلك الآراء، رحل في مثل هذا اليوم 1997.



الكاتب سعد الدين وهبة من مواليد عام 1925 بقرية ديرة مركز طلخا، الدقهلية، وعندما انتقل والده إلى الإسكندرية حصل على التوجيهية من مدرسة الرمل الثانوية، حيث بدأت موهبة القراءة تتسع لديه حتى أنه كتب وهو فى تلك المرحلة فى جريدة "منبر الشرق" حبا فى العمل بالصحافة، كما أصدر مجلة ثقافية مدرسية، وفي عام 1944 قاد مظاهرة بطلبة مدرسته احتجاجًا على قيام السلطات الفرنسية اعتقال شكري القوتلي في سوريا، ورياض الصلح في لبنان، وقضى أسبوعين بالمعتقل.

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البداية ضابط شرطة

والتحق بكلية الشرطة بناء على رغبة والده، واستمر نضاله الوطني بالكلية، حيث قاد طلبة البوليس لاحتلال نادي الضباط بالأزبكية، تمهيدًا لإعلان اضراب وقبض عليه وتم إيداعه بالحبس الانفرادى، وتخرج فيها عام 1949 وعين بمركز منوف ثم انتقل إلى الإسكندرية ضابطا ببلوكات النظام عام 1954 وإلى إدارة المرور، وفى نفس الوقت درس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

سعد الدين وهبة وقت كان وكيلا للوزارة مع يوسف السباعى وزيرا

وحبا فى الصحافة والكتابة، وعندما صدرت مجلة البوليس من نادى الضباط كتب فيها القصة القصيرة كما كتب فى مجلات الاثنين والكواكب والإذاعة والأسبوع التي كان يصدرها جلال الدين الحمامصى، كما أصدر مجلة الشهر الأدبية وكان من كتابها عباس محمود العقاد ورجاء النقاش ورشاد رشدي ومحمود امين العالم وبعد توقفها عمل سكرتيرا لتحرير جريدة الجمهورية، وفى عام 1956 أصدر أول مجموعة قصصية بعنوان “ أرزاق”.

وهبة يتفرغ للثقافة

ترك سعد الدين وهبة البوليس ليتفرغ للكتابة، وتم تعيينه مديرا لتحرير جريدة الجمهورية، ونتيجة لخلاف مع صلاح سالم رئيس مجلس الادارة نقل الى مجلة الإذاعة ليكتب اولى مسرحياته "المحروسة" لينتقل إلى العمل في وزارة الثقافة بمؤسسة السينما فأنتج خلال فترة رئاسته لمؤسسة السينما 18 فيلما.

مع سميحة ايوب فى المسرح

عمل سعد الدين وهبة في وزارة الثقافة من عام 1964 وحتى عام 1980، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي، ورئيس مجلس إدارة دار الكتب العربي للطباعة والنشر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الفنون، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، ووكيل أول وزارة الثقافة الجماهيرية، وسكرتير المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ووكيل أول وزارة الثقافة، ونائبا للوزير من عام 1975 وحتى عام 1980، نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد النقابات الفنية، ثم رئيسا لاتحاد كتاب مصر عام 1997، كما حصل على عضوية مجلس الشعب بالانتخاب في الفترة من 1984 وحتى 1987، اختير رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1985، ورئيسا لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال 1990، ورئيسا للاتحاد العام للفنانين العرب، وأخيرا كاتبا بجريدة الأهرام.

حرمان من الوزارة

ورشح سعد الدين وهبة لمنصب وزير الثقافة أكثر من مرة إلا أنه لم يحظ بالمنصب خاصة عندما غضب منه الرئيس الراحل أنور السادات بسبب صدور قرار نقابة السينمائيين التى كان يرأسها بمقاطعة اسرائيل ومحاربة التطبيع ليستمر وهبة مهاجما لسياسة الانفتاح والتطبيع.

واشتهر سعد الدين وهبة بكتاباته المسرحية في الأساس فقدم 17 مسرحية قدمت جميعها على خشبة المسرح القومى منها: سكة السلامة، السبنسة، كفر البطيخ، المحروسة، بير السلم، المسامير، كوبرى الناموس، الاستاذ، ياسلام سلم الحيطة بتتكلم، سبع سواقى وغيرها وكان آخرها مسرحية " الوزير شال الثلاجة "، وجميعها مسرحيات تحمل إسقاطات سياسية.

صدام مع الرقابة بسبب التطبيع

بسبب اتجاه مسرحيات سعد الدين وهبة إلى الرمز اصطدم مع الرقابة عدة مرات، ففي مسرحيته " الأستاذ" التي كتبها عام 1969 ولم تعرض مسرحيا إلا عام 1981 وتدور حول قرية أصيب أهلها بالصمم والخرس،، وفى مسرحية " ياسلام سلم الحيطة بتتكلم" حذفت منها الرقابة أكثر من 50 مشهدا، وبسبب تعنت عهد السادات معه اتجه إلى كتابة المسرحيات الهزلية للقطاع الخاص فكتب: أحذية الدكتور طه حسين وتدور حول التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للانفتاح، سد الحنك، اسطبل عنتر وتدور حول نزلاء مستشفى الأمراض العقلية، سبع سواقى وتدور عن تبعات نكسة 67.

رغم قلة عدد كتاباته السينمائية إلا أنها تحتل مكانة متميزة في تاريخ السينما المصرية والعربية ومنها زقاق المدق، الحرام، عروس النيل، أدهم الشرقاوى، أرض النفاق، مراتى مدير عام، أبى فوق الشجرة، أريد حلا، شباب في العاصفة، آه يابلد آه، فاز أربعا منها في استفتاء أفضل مائة فيلم في السينما المصرية.

سعد الدين وهبة وزوجته سميحة ايوب

تزوج سعد الدين وهبة من الفنانة سميحة أيوب التى تعرف عليها أثناء تمثيلها مسرحيته “السبنسة” التى قدمت على المسرح القومى فى الستينيات، واعتبرت سميحة أيوب زواجها من الكاتب سعد الدين وهبة أعظم قرار في حياتها فقالت في حواراتها: جمعت مسرحية "السبنسة" بينى وبين سعد لأول مرة وشهدت كواليسها اليومية قصة الحب التي انتهت بالزواج، ففى ثانى أيام العرض وبينما أنا بغرفتى كان سعد يحضر لى الصحف التي كانت تكتب نقدا للمسرحية وقال لى "إن وجهك وجه السعد " فقلت له "المهم ألا يكون سعد وهبة"، ومرت الأيام وفى يوم جاءنى الصديق نعمان عاشور وقال لى "الواد سعد اتجنن وبيحب " وذات ليلة بعد العرض قال لى "أريد أن أتزوجك" واعترف لى أننى أعجبته منذ شاهدنى في مسرحية "السلطان الحائر" وأنه كتب دور سلمى في السبنسة خصيصا لسميحة أيوب وقدمه لسعد أردش لإخراج المسرحية، وفى النهاية تزوجت زواج مثقفين المقدم خمسة وعشرين قرشا والمؤخر مثلها.

أيام سعد الدين وهبة

في مؤلفه (أيام من حياتى) الذي أصدره الكاتب الأمير أباظة عن مذكرات الكاتب سعد الدين وهبة حول مشواره الفنى خلال خمسين عاما من خلال كتابات بخط يده قال سعد الدين وهبة:

لا أدرى متى بدأ تعلقي بالصحافة والكتابة ولماذا ملكت كل تفكيري وأصبحت محور حياتى وأنا ما زلت تلميذا بالمدرسة الابتدائية، فكنت أعيش في قرية صغيرة لا تصدر بها صحف، وفى نفس الوقت كانت في بيتنا حجرة صارت مكانى المفضل وهي الحجرة التي كانت تسمى حجرة الكرار، وكانت تحوى كراكيب متناقضة.. كرسى مكسور، حلة مخرومة، منخل بلى، ملابس غير صالحة، وهناك دولاب كان مفتاحه في صدر والدتي لا يفارقه.

كنز المكتبة القديمة

كان في هذا الدولاب الزبد والسمن والبيض والشاي والأرز والسكر.. أي خزين البيت من الطعام، إكمالا لما في الدولاب كان خارج الدولاب زلعة للمش والجبن القديم وزلعة أخرى للعسل الأسود، وفى الحجرة عدة أجولة، وفى الأجولة أوراق وكانت امى دائما تتعثر فيها وتلعن اليوم الذي يصر فيه أبى على الاحتفاظ بهذه الأوراق وكأنه القرآن الكريم، ولما كبرت وفتحت أحد الأجولة وجدت كومة من المجلات: الرسالة، المصور، الصباح الجديد، المصور،الرواية الجديدة،العصور، وغيرها من عشرات العناوين، فرحت وكأنى وجدت كنز وبدأت أقرأ في هذه المجلات أفهم البعض ولا أفهم الآخر وأصبحت متعة حياتي عندما أكون في بيتنا في إجازة الصيف أن أغرق في هذه الأجولة التي كانت جميعها مجلات قديمة ومنها عرفت أشياء كثيرة عما كان يدور في المجتمع المصرى قبل أن أولد.

يوم كنت صغيرا

ويكمل سعد الدين وهبة: يبدو أنى من هنا عشت الصحافة والجرائد والمجلات وأذكر عندما ذهبت وحدي إلى دمنهور عندما الحقنى والدي بالمدرسة الابتدائية أنى جلست على قهوة "الشاويش" مقلدا أبى واشتريت نسخة من جريدة "الجهاد" بخمسة مليمات لأقرأها وأنا أتناول الشاي في المقهى وأنا أحاول أن أخفي ساقي وركبتى العاريتين إذ كنت ما زلت ارتدي بنطلونا قصيرا.